Belen Rodriguez sparita dai social: colpa di una crisi con Stefano?/ La decisione della coppia

Belen Rodriguez sparita dai social: cos’è successo?

Da qualche giorno Belen Rodriguez è sparita dai social. La showgirl argentina, sempre molto presente su Instagram, si è invece dileguata da qualche giorno, scatenando i sospetti dei follower. L’assenza ha fomentato le voci di una nuova crisi della Rodriguez col marito Stefano De Martino, anche se non ci sono indizi in merito (lui stesso continua ad indossare la fede, come mostrato anche al Tim Summer Hits); allora come stanno davvero le cose tra i due?

C’è chi ritiene che Belen e Stefano stiano vivendo qualche turbolenza a causa dei molti impegni lavorativi di questo periodo del conduttore, cosa che lo terrebbe spesso lontano da lei. La verità, però, pare sia un’altra.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La verità

Stando a quanto fa sapere il portale di gossip 361 Magazine, “tra Belèn e Stefano non c’è alcuna crisi in corso, anzi.” Il portale avrebbe avuto recenti contatti con una fonte vicina alla coppia e avrebbe saputo che “La coppia è serena e felice e come è già stato reso noto anche sui canali ufficiali di 361Magazine, i due preferiscono ritagliarsi i momenti di pausa e di intimità lontani dai riflettori e, soprattutto, dai social.”

Tra Belèn e Stefano, dunque, non c’è alcuna crisi. Non è tutto perchè la fonte inoltre comunica che “Stando a quanto dichiara una fonte, pare che in vacanza nel parco del Delta del Pó ci sia anche la famiglia di Belèn e la stessa conduttrice Argentina.” La coppia, dunque, si starebbe godendo una vacanza lontana da sguardi indiscreti e social.

