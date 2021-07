Belen Rodriguez torna a casa con Luna Marì/ Il primo incontro con Santiago

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo la nascita della seconda figlia Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. La showgirl argentina è tornata a casa e ha raccontato il ritorno sui social, pubblicando stories in macchina con la piccola Luna in braccio e poi l’arrivo nella villa dove stava trascorrendo le vacanze prima del parto. Ad aspettarle una vera e propria festa organizzata dal neo papà Antonino Spinalbese. Nelle stories di Instagram Belen ha mostrato i dettagli della festa, a partire dal quadretto nascita con tutti i dettagli: Luna Marì è nata il 12 luglio 2021 a mezzanotte e quarantasette minuti. Alla nascita era lunga 47 centimetri e pesava 2980 grammi. Poi un tavolo pieni di dolcetti, palloncini rosa e bianchi ovunque. Ovviamente c’erano molte “lune”, tra cui una luna che tiene un’altalena con sopra un orsacchiotto.

Belen Rodriguez, la figlia Luna Marì portata in terapia intensiva/ "Dopo il parto..."

Il primo incontro tra Santiago e Luna Marì

Sul divano due orsetti che tengono dei cuscini con i nomi dei fratelli: Santiago e Luna Marì. Il momento più emozionate del ritorno a casa di Belen Rodriguez è stato senza dubbio il primo incontro tra Santiago e la sorellina Luna Marì. Nel video pubblicato nelle storie di Instagram, si vede Antonino Spinalbese che aiuta il bambino, seduto sul divano, a tenere bene in braccio la sorellina, in modo che la piccola stesse comoda tra le sue braccia. Santiago, tra un sorriso e l’altro, dice che la Luna Marì è “bella”. Santiago, nato dalla relazione di Belen con Stefano De Martino, ha compiuto 8 anni lo scorso marzo. Anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha pubblicato nelle sue storie una foto della festa per accogliere la nipotina: “Bienvenida Luna”, ha scritto la zia bis.

