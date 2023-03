Belen Rodriguez, torna sui social con i figli/ “La famiglia dà sempre la forza”

Belen Rodriguez: torna sui social con i due figli

Belen Rodriguez torna sui social, dopo l’assenza alle Iene di martedì scorso. La conduttrice argentina aveva dato forfait all’ultimo momento prima della scorsa puntata, condotta in solitaria dall’attore Claudio Santamaria: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”, aveva spiegato l’attore a inizio serata. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti Mediaset, martedì prossimo Belen tornerà regolarmente al timone de Le Iene.

Anche sui social Belen è stata assente per qualche giorno, niente post e niente stories su Instagram. Subito i suoi fan si sono preoccupati, ma nelle scorse ore la Rodriguez ha pubblicato una serie di foto con i due figli, Santiago e Luna Marì, per tranquillizzare tutti.

Belen Rodriguez: “La famiglia dà sempre la forza”

“La famiglia dà sempre la forza”, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram pubblicando una foto in cui sta impastando la farina con i suoi due figli. Il post ha tre foto: la prima col primogenito Santiago, la secondo con Luna Marì, e la terza con loro tre insieme. Assente è Stefano De Martino. Dove sarà? In questi giorni il conduttore napoletano è impegnato in teatro con il suo show “Meglio Stasera”. Il 15 e il 16 marzo è stato ad Ascoli Piceno, questa sera venerdì 17 sarà sarà al teatro La Fenice di Senigallia, sabato 18 marzo e domenica 19 marzo si presenterà al pubblico di Fermo. Assenza giustificata, quindi, per il ballerina in teatro con il suo primo show: “In questa mia prima volta a teatro sono partito da me, dalla mia storia, che ripercorro con leggerezza e ironia e dalle mie grandi passioni, la musica, cantata e danzata e lo show in ogni sua forma. Siamo però più nel mondo di Bar Stella che contiene tutti questi elementi e nasce da una suggestione della mia vita personale”, ha raccontato al Corriere Adriatico.

