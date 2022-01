Belen Rodriguez tradita da Antonino Spinalbese?/ “Le corna? Credo di averle…”

Belen Rodriguez è stata tradita dal Antonino Spinalbese? Un gossip che nasce dopo un video postato su Instagram dall’amica della showgirl, Patrizia, ex concorrente del Grande fratello conosciuta anche come La Pettinose. In questo la donna scherza con un filtro che mette le corna a chiunque viene inquadrato. Dall’altra parte dell’obiettivo c’è proprio Belen che si lascia andare ad una battuta sulle corna: “Sono solo tue? Io penso di averle”, ha replicato allora la showgirl. “Le avevi avute”, le fa notare allora Patrizia, facendo riferimento ad esperienze del suo passato, ma la Rodriguez invece incalza: “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.

Non è chiaro se queste parole dell’argentina siano una reale stoccata a Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, o se invece facciano riferimento a qualche amore del passato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, le prove di un amore finito

Sta di fatto che, pur non essendo ancora arrivata l’ufficialità sulla fine della loro storia d’amore, Belen e Antonino hanno vissuto tutte le festività natalizie lontani l’uno dall’altro. La Rodriguez ha trascorso il Natale con sua figlia e la sua famiglia, invece per il Capodanno si è spostata in montagna insieme alla sorella Cecilia e al fidanzato Ignazio Moser e alcuni amici. In alcuna di queste situazioni è però comparso Antonino, che si è anche mostrato ben poco sui social. Sarebbero quindi queste le chiare prove della fine della storia tra Belen e Spinalbese. I motivi ufficiali, però, ancora oggi rimangono un mistero.

