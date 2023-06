Belen Rodriguez via da Tu sì que vales/ Il messaggio di Sabrina Ferilli conferma l’addio?

Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli: intesa social e amicizia

Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, lavorando insieme a Tu sì que vales, hanno scoperto di avere una bella intesa. Anche lontano dal talent show e pur conducendo due vite diverse, la showgirl argentina e l’attrice continuano ad essere in contatto. Negli scorsi giorni, infatti, Sabrina aveva indossato un vestito della collezione di Belen pubblicando la foto sui social. Oltre a ricevere tantissimi complimenti da parte dei fan, tra i tanti commenti, era spuntano proprio quello della Rodriguez. “Mamma mia come sta bene a te!”, le parole della showgirl a cui l’attrice aveva risposto con un “ce provamo”.

Ora, sotto l’ultimo video condiviso dall’attrice sui social, è spuntato un nuovo commento di Belen a cui l’attrice ha risposto e dalle sue parole sembrerebbe confermare l’addio a Tu sì que vales.

Le parole di Sabrina Ferilli a Belen Rodriguez

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Belen Rodriguez lontano non solo da Tu sì que vales, ma anche dalle Iene. Per ora, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate dalla diretta interessata che, in questo periodo, si sta dedicando alla famiglia e ai tanti progetti evitando, tuttavia, di condividere la propria vita privata sui social.

Proprio su Instagram, però, ha commentato l’ultimo post della Ferilli. Quest’ultima ha pubblicato il video di una sua partecipazione a Che tempo che fa scrivendo “Non è il caldo, è l’afa”. “Mamma, quanto mi fai sorridere”, ha commentato la Rodriguez. “Belen“, ha scritto la showgirl aggiungendo un cuore rosso. E’ la conferma dell’addio di Belen a Tu sì que vales?

