Belen Rodriguez vicina al parto “Manca poco”/ “Sono emozionatissima”

La piccola Luna Marie sta per venire al mondo. La figlia di Belen Rodriguez sta per nascere e ad annunciarlo è proprio la showgirl argentina. “Manca poco” ha scritto Belen in un post di poche ore fa, annunciando dunque che sua figlia potrebbe arrivare da un momento all’altro. D’altronde qualche giorno fa aveva annunciato di essere alla 35esima settimana, ricordando che suo figlio Santiago è nato alla 36esima. I tempi, dunque, sarebbero quelli: Belen darà alla luce sua figlia molto presto e su Instagram comunica ai fan tutta l’emozione di questo momento. “Se sono emozionata? uhhhhh tantissimo, ma tantissimissimo!” ha risposto la showgirl ad un fan che le ha chiesto come sta in questo momento. Nelle storie di Instagram non arrivano ulteriori indizi: qualcuno, infatti, crede che la Rodriguez sia addorittura in ospedale, quasi pronta per il parto.

Antonino Spinalbanese e papà Belen Rodriguez a Pechino Express?/ La bomba di Fredella

Belen Rodriguez vicina al parto: le emozioni prima dell’arrivo di Luna Marie

Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta. Luna Marie, la figlia avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese, sta per venire al mondo e l’emozione per la famiglia Rodriguez è davvero tantissima. Anche mamma Veronica commenta le foto della figlia e la sua emozione in attesa della seconda maternità. Negli ultimi giorni, Belen ha spesso postato foto in costume, mostrando la bellezza del suo pancione ormai agli ultimi giorni. Insomma, l’attesa per l’arrivo di Luna Marie è davvero tantissima e non solo per mamma e papà ma anche per tutti i fan che da sempre seguono con affetto la showgirl in Tv come nel privato.

Belen Rodriguez, relax e amore con Santiago e Antonino Spinalbese/ Luna Mariè...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez/ Quando nasce Luna Marie? L’annuncio: “Manca poco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA