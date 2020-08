Belen sotto attacco: “Cosa penserà Santiago di te?”/ Lei: “Che ha una mamma fig* e..”

Belen Rodriguez è la protagonista indiscussa del gossip di questa estate. L’addio a Stefano De Martino, il flirt con Gianmaria Antinolfi e, come svelano gli ultimi gossip, quello con l’hairstylist Antonio Spinalbanese, hanno messo la showgirl al centro dell’attenzione. Questo fa sì che la Rodriguez sia spesso soggetta a critiche di vario genere oltre che di pettegolezzi. Negli anni l’argentina ha imparato a farsi scivolare addosso le critiche, anche quelle più pensanti, talvolta però non rispondere agli hater diventa impossibile, soprattutto quando le si tocca qualcosa di così caro come suo figlio. È infatti quello che è accaduto nelle ultime ore, quando la Rodriguez si è trovata a rispondere al commento di un utente che ha citato il suo bambino, Santiago.

Belen Rodriguez risponde all’hater, il web: “epica!”

“Che schifo”, si legge nel commento dell’hater a Belen Rodriguez. E ancora: “Chissà tuo figlio cosa penserà di te una volta che sarà cresciuto”. Parole di fronte alle quali la showgirl non è riuscita a rimanere in silenzio, tanto da aprire la tastiera del cellulare e scrivere: “Mio figlio sa che donna sono”. E ancora: “E sa che sono una madre figa e in gamba. Chissà, invece, cosa penseranno i tuoi che passi giornate intere a scrivere m…ate”, ha tuonato sul finale. Non c’è stata replica da parte dell’utente che l’aveva criticata, ma sono invece arrivati tantissimi like (circa 300 mila al momento) per la risposta, che qualcuno ha definito ‘epica’, della conduttrice di Tu si que vales.



