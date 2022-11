Belgio, due agenti accoltellati: uno è morto/ Aggressore avrebbe urlato “Allah Akbar”

Belgio, due agenti accoltellati: uno è morto in ospedale

Allerta terrorismo in Belgio, dove un agente di polizia è stato ucciso a Schaerbeek, comune situato nella regione di Bruxelles, dopo un accoltellamento ai danni della vittima e di un collega. Secondo quanto riferito dalla procura della capitale belga, un uomo avrebbe aggredito due agenti di polizia gridando “Allah Akbar”, anche se in merito a questo non vi è ufficialità. L’autore dell’aggressione di presunta matrice terrorista sarebbe poi stato bloccato da un’altra pattuglia e colpito alle gambe e all’addome secondo quanto riferisce “La Libre Beligique”.

Ad essere colpiti dall’uomo sono stati due agenti di polizia, entrambi feriti. Uno è morto dopo il trasferimento in ospedale a seguito delle ferite riportate e del colpo alla nuca ricevuto. Anche l’autore dell’aggressione è stato trasferito in ospedale. Come spiegato dal quotidiano “Le Soir” il sospettato si era presentato a mezzogiorno del giorno stesso dell’attacco in una stazione di polizia di Evere, spiegando la sua intenzione di commettere un attacco contro la polizia. L’uomo, portato con il proprio consenso in ospedale per essere sottoposto a una valutazione psichiatrica, è stato poi rilasciato.

Belgio, il ministro dell’interno: “Dramma orribile”

Dopo l’aggressione, il ministro dell’interno del Belgio, Annelies Verlinden, ha parlato di “dramma orribile”. L’attacco a Schaerbeek, nel quale ha perso la vita un poliziotto, ha infatti sconvolto l’opinione pubblica e il mondo della politica. “Che dramma terribile. Questo evento mi spezza il cuore. Il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie, ai membri della polizia locale e all’intero corpo di polizia. Seguo da vicino la situazione e rimango in stretto contatto con il sindaco, il comandante del corpo e dei servizi di polizia. Questa violenza è inaccettabile” ha scritto ancora il Ministro su Twitter. Anche il premier belga Alexander De Croo ha rivolto un messaggio a tutti quei lavoratori che “rischiano la vita ogni giorno per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.

La polizia ha raccontato che “una delle nostre pattuglie è stata attaccata da un uomo armato di coltello. I due agenti di polizia hanno quindi chiamato i rinforzi. Un agente di un’altra pattuglia ha usato la sua arma da fuoco per neutralizzare l’aggressore”. Le indagini intanto proseguono: la portavoce della procura di Bruxelles ha spiegato che presto potrebbero esserci aggiornamenti.











