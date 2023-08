Bella Hadid festeggia 10 mesi di sobrietà/La modella torna sui social: “Orgogliosa di me stessa”

Bella Hadid è sobria da 10 mesi: l’annuncio della top model

Bella Hadid aveva deciso di allontanarsi dai social, per dedicare del tempo a se stessa e alla sua riabilitazione. La modella, in queste ultime ore, è tornata sul web per annunciare 10 mesi di sobrietà e festeggiare la lieta novella con i suoi fan: “Orgogliosa di tutti coloro che, come me, hanno deciso di scegliere di essere sobri” ha scritto la.

L’ex angelo di Victoria’s secret ha spesso raccontato di aver sofferto di dipendenza di alcol che l’ha portata ad avere vuoti di memoria, e comportamenti poco prevedibili. La top model ha sempre voluto affrontare sui social argomenti delicati, per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ora, Hadid ha raggiunto un nuovo e importante traguardo che ha condiviso con tutti i suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

Bella Hadid confessione social: “Ho avuto abbastanza esaurimenti”

Alcuni anni fa, la modella aveva confessato dei suoi problemi psicologici sui social con un post di sfogo: “Ho avuto abbastanza esaurimenti e burnout. Se lavori abbastanza duramente su te stesso, passando del tempo da solo per capire i tuoi traumi, le gioie e la routine, sarai sempre in grado di comprendere o imparare di più sul tuo dolore e su come gestirlo”.

Ai microfoni di American Vogue, la Hadid ha denunciato lo stress a cui il mondo della moda sottopone le modelle: “La moda può farti o romperti. Finalmente le ragazze si stanno facendo valere, ma quando ho iniziato sette anni fa, non potevo entrare in Saint Laurent. E ricordo uno stilista che criticava il mio peso perché non riuscivo a chiudere la zip. Guardando indietro penso che una taglia di Saint Laurent non è una vera taglia per nessuno. Ma poi cominci anche a pensare che ci sia qualcosa che non va in te”.

