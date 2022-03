Bella Hadid: “Pentita di essermi rifatta il naso”/ “La moda può distruggerti”

Bella Hadid è il volto da copertina del numero di aprile di “American Vogue”, sulle cui colonne la top model racconta la sua storia, cominciando dalla scelta di rifarsi il naso ricorrendo alla chirurgia estetica. Una decisione da lei assunta quando aveva appena 14 anni e della quale oggi si dice molto pentita: “Vorrei aver mantenuto il naso dei miei antenati, penso che mi ci sarei abituata”. Escluso il ritocco al naso, però, il suo corpo non ha subìto ulteriori colpi di bisturi, come ha confermato lei stessa: “La gente ha sempre qualcosa da dire, ma quello che posso affermare è che sono sempre stata incompresa nel mio settore e dalle persone intorno a me”.

Su Instagram, a novembre 2021, denunciò la lunga battaglia condotta contro lo stress mentale: “Ho avuto abbastanza esaurimenti e burnout. Se lavori abbastanza duramente su te stesso, passando del tempo da solo per capire i tuoi traumi, le gioie e la routine, sarai sempre in grado di comprendere o imparare di più sul tuo dolore e su come gestirlo”. A “Vogue” Bella Hadid ha affermato di avere sperimentato l’anno scorso un programma di trattamento con farmaci e talk therapy per uscire dal tunnel nel quale era piombata, soffermandosi poi sulle pressioni esercitate dal mondo della moda: “Ho avuto ragazze che mi piangevano in grembo alle quattro del mattino, completamente distrutte, con i capelli bruciati. Non mangiavano nulla, erano esauste al punto di tremare”.

BELLA HADID: “UNO STILISTA MI CRITICÒ PERCHÉ NON RIUSCIVO A CHIUDERE LA ZIP”

Nel prosieguo del suo intervento su “American Vogue”, Bella Hadid ha riconosciuto che sono stati fatti progressi negli ultimi anni per ciò che concerne l’universo delle sfilate, ma c’è ancora molto da fare, perché “la moda può farti o romperti. Finalmente le ragazze si stanno facendo valere, ma quando ho iniziato sette anni fa, non potevo entrare in Saint Laurent. E ricordo uno stilista che criticava il mio peso perché non riuscivo a chiudere la zip. Guardando indietro penso che una taglia di Saint Laurent non è una vera taglia per nessuno. Ma poi cominci anche a pensare che ci sia qualcosa che non va in te”.

Bella Hadid ha sofferto anche molto per i paragoni estetici con sua sorella Gigi Hadid: “Per tutti ero la più brutta, ero la bruna. Non ero cool come Gigi, non ero così estroversa. Quando ti dicono le cose così tante volte, ci credi e basta”.



