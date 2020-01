Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sposano?/ “Annuncio in arrivo” e l’anello…

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sposano? Gli occhi di tutti oggi sono puntati sui social perché se per alcuni è arrivato finalmente il momento di vederli insieme verso l’altare, altri sono pronti a strapparsi via i capelli per quello che potrebbe succeder. A mettere in crisi tutti è stata proprio Bella Thorne che pubblicando una foto del bel Benji, del duo Benji e Fede, ha rivelato che presto ci sarà un grande annuncio che li riguarda molto da vicino. In un recente post di Instagram, Bella Thorne mostra il suo bel Benjamin Mascolo scrivendo: “Grande annuncio in arrivo. Sono così felice, in barca a Venezia”. Ad accompagnare il post ci sono degli anelli e dei diamanti e questo lascia pensare che il cantante abbia scelto proprio la romantica laguna per chiedere la mano della sua fidanzata. Lo stesso Fede ha subito commentato: “Matrimonio?” con tanto di emoticon con linguaccia.

I due stanno insieme ormai da un po’ e sembra che al fianco di Benji Bella Thorne abbia trovato un po’ di pace. Chi la conosce sa bene che lei è sicuramente un tipo che non ha bisogno di presentazione e non si è mai limitata in niente finendo spesso al centro del gossip e adesso un annuncio di fidanzamento non sembra troppo improbabile. Bella Thorne ha iniziato a frequentare Benji subito dopo aver rotto con Mod Sun nell’aprile 2019, almeno questo è il mese in cui sono stati avvistati insieme la prima volta. Adesso rimane capire se davvero Benjamin sia riuscito a dichiararsi ad una ragazza che è da sempre l’emblema della libertà oppure si tratta solo di un annuncio relativo agli affari.

