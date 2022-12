Bellavia attacca Ginevra Lamborghini, Amaurys si infuria: “Non l’avevi perdonata?”/ Web indignato: “Buffoni!”

Marco Bellavia sotto accusa al Grande Fratello Vip: sfuriata di Amaurys Perez!

L’opinione di Marco Bellavia sul ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini scatena in diretta un acceso scontro tra più parti. È Signorini ad aprire l’argomento, dicendosi però spiazzato dalle parole di Marco che credeva avesse perdonato Ginevra per i comportamenti avuti nei suoi confronti. Lui allora chiarisce la sua posizione: “Io l’ho perdonata, non volevo attaccare la situazione. Noi siamo in buoni rapporti, la cosa di per se però mi ha lasciato un po’ perplesso. Ho detto un parere, poi sui social viene interpretata come la si vuole. Non volevo essere offensivo con la produzione o con Ginevra.”

Queste parole lasciano però perplessa Sonia Bruganelli che accusa Marco Bellavia di “aver lanciato la pietra e aver poi tirato indietro la mano”, in qualche modo nascondendosi. L’attacco dell’opinionista dà il via ad un altro attacco improvviso che è da parte di Amaurys Perez. L’ex gieffino si scaglia contro Marco, accusandolo di aver alimentato i commenti negativi del web contro Ginevra.

“Siamo uomini adulti, non siamo bambini! Una posizione del genere non la accetto. – tuona Amaurys, che continua – Tu scrivendo quelle cose sapevi che si sarebbe scatenato questo. Io mi chiedo dove sia finita la parola ‘perdono’! Tu stai facendo subire a quella ragazza quello che hai subito tu! Bisogna stare attenti a ciò che si dice, anche Elenoire (Ferruzzi, ndr) continua a subire forti attacchi sui social!” Attacchi questi contro Bellavia che il web però non accetta. In tanti si dicono indignati da queste accuse contro una persona che ha solo espresso il suo pensiero: “E niente, anche a sto giro Alfonso in primis e poi Amaurys e Sonia hanno dato contro #Bellavia in maniera non proprio serena solo per aver espresso un’opinione lecita e aggiungerei giusta. Ginevra, come ogni squalificato, non dovrebbe stare nemmeno in studio.” è uno dei pensieri comuni del web.

Ma ci mancherebbe!!!

Siamo tutti liberi di esprimerci senza offendere nessuno.@MarcoBellavia ha fatto bene a scrivere,

ci mancherebbe! @amaurisperez si calmasse#GrandeFratelloVip — 👑Cleopatra👑 (@CleoRomanista) December 10, 2022













