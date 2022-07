BELLI CIAO/ La commedia campione di incassi con Pio e Amedeo

Dopo otto anni di inattività, Pio e Amedeo sono tornati protagonisti sul grande schermo con Belli ciao. Il duo comico ha ottenuto, come sempre, un ottimo risultato al botteghino, confermandosi tra i pochi a saper attirare il pubblico in sala. Il film ora è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital.

SINOSSI – Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l’ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo, da sempre appassionato di medicina, sceglie invece di restare, convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento:e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo.

Belli ciao è un progetto sviluppato con il lockdown del 2020 e che ha dovuto fare i conti con lo stop alle riprese a causa delle positività. Meno scorretti del solito, Pio e Amedeo raccontano la storia di due ragazzi pugliesi, amici fin da piccoli, che dopo la Maturità vivono il dilemma di tanti giovani del Sud: partire o restare?

Non manca la satira tipica del duo pugliese, in particolare su una certa milanesità, ma Belli ciao ci presenta un lato diverso di Pio e Amedeo. Gennaro Nunziante non snatura la coppia, ma la mette al servizio della storia. Non mancano i difetti, sia chiaro, ma merita un’occasione.

Belli ciao è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital

