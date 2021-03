Bello Sisters, finaliste Italia’s Got Talent 2021/ Video: acrobazie e sorrisi

Chi sono le Bello Sisters, finaliste a Italias’ Got Talent 2021?

Le Bello Sisters – Loren, Celine e Joline – sono salite sul palco di Italia’s Got Talent 2021 durante la seconda puntata di audizioni. Sono tre sorelle di età compresa tra i 14 e i 22 anni, belle, brave e affiatatissime sia nella vita che sul palco. Ognuna di loro ha un “ruolo” ben distinto all’interno del trio: Celine è la più divertente, Joline la più emotiva, e Loren, la più grande delle tre, di fatto è sempre stata un po’ la mamma del gruppo. Si presentano ai giudici del talent con un abbigliamento sobrio, ma con determinazione e un sorriso contagioso. Le tre ragazze mettono così in scena un numero acrobatico perfettamente combinato, a base di flessibilità, eleganza e talento. I quattro giudici, pur non schiacciando il Golden Buzzer, hanno dato quattro sì alle tre sorelle, che so si aggiudicate un posto in finale aggiudicandosi un posto in finale.

Bello Sisters: dall’America all’Italia per conquistare Italia’s Got Talent 2021

Lo scorso anno le Bello Sisters hanno tentato la fortuna ad America’s Got Talent. Durante la seconda puntata della quindicesima edizione del programma, Loren, Celine e Joline hanno incantato la giuria con un’altra incredibile performance in cui hanno messo in mostra la loro sinergia: sempre con il sorriso sulle labbra, come se non stessero facendo alcuno sforzo. Attivissime sui social, le tre sorelle Bello stanno chiamando alle “armi” i loro fan per la finale di questa sera: sarà infatti il pubblico da casa a eleggere il vincitore di Italia’s Got Talent 2021. “Ragazzi! Manca soltanto una settimana alla super Finale. Noi siamo già pronte e super nervose ed emozionate di salire su quel Palco! E voi !?”, hanno scritto settimana scorsa. Quale numero avranno preparato per lasciare ancora una volta tutti a bocca aperta?.

