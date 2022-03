BELONG/ Nasce il podcast sulla sostenibilità di Comin & Partners e Micromegas

Al via oggi “Belong – Apparteniamo tutti allo stesso mondo”, il nuovo podcast ideato e prodotto da Comin & Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni istituzionali, e Micromegas, azienda leader nella comunicazione, nelle produzioni audiovisive e nell’organizzazione di eventi grazie a tecnologie e soluzioni innovative.

AGRICOLTURA E TECH/ Arriva TED, il primo robot green che lavora nelle vigne

Un nuovo modo per chiarire e approfondire i tre aspetti della sostenibilità (ESG), fondamentali oggi per creare valore di impresa. Belong, occasione di scambio tra diverse esperienze e prospettive, si struttura come un contenitore di storie, dialoghi e interviste in formato podcast audio e video. In circa quindici minuti, la Vice Presidente e Co-fondatrice di Comin & Partners, Elena Di Giovanni, intervista un ospite, facendo in modo che si racconti attraverso un dialogo informale su tematiche legate alla propria esperienza: dalla finanza alla digitalizzazione passando per la cultural diplomacy, tutte in chiave green.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA/ L'onda rosa nella ristorazione e nel caffè

“Comin & Partners da anni porta avanti un percorso orientato alla sostenibilità e al raggiungimento di un equilibrio tra la massima produttività e il rispetto del pianeta. Abbiamo, infatti, lanciato il programma “We Belong To Sustainability” per promuovere la sostenibilità e il bilancio di genere” ha commentato Elena Di Giovanni, Vice Presidente di Comin & Partners. “Belong si inserisce in questo tracciato, affrontando in chiave innovativa le tante declinazioni, applicazioni e iniziative che il mondo dell’impresa adotta per agire concretamente in chiave sostenibile”.

TREND CIBO/ Riscoperta dei funghi e avanzata di alghe e carne sintetica: i menu 2022

“Con la pandemia da Covid-19, le abitudini mediatiche degli italiani sono profondamente cambiate, e investire in questi nuovi formati è oggi una scelta vincente” ha commentato Lorena Fragassa, Amministratore Delegato di Micromegas. “Per questo in Micromegas abbiamo scelto di implementare il nostro modello di business e impegnarci con entusiasmo in questa nuova avventura, aprendo a Roma uno studio di produzione dedicato all’organizzazione e produzione di eventi digitali e ibridi, oltre alla produzione di podcast”.

Distribuito su Spotify, Apple Music, Google Music e Youtube, Belong si compone di 14 episodi che andranno on air settimanalmente da oggi fino al 13 giugno. In dialogo con Di Giovanni, interverranno: Giulio Lo Iacono, Coordinatore operativo di ASviS; Andrea Scotti Calderini, Co-founder e CEO di Freeda; Silvia Sciorilli Borrelli, Corrispondente in Italia del Financial Times; Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Banca Ifis; Stefania Pompili, CEO di Sopra Steria; Alessandro De Pedys, Direttore Centrale per la diplomazia pubblica e culturale; Saverio Continella, Direttore Generale di Banca Agricola Popolare di Ragusa; Roberto Olivi, Pubblic Affairs & Communication Director di BMW Italia; Massimiliano Falcone, consulente della Banca Mondiale e docente all’Università IULM; Alessandro Lanza, Direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei e docente di Energy & Environmental Policy presso la LUISS Guido Carli a Roma; Magda Antonioli, Professoressa di Macroeconomia ed Economia del Turismo all’Università Bocconi; Generale Antonio Marzo, Comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri; Onorevole Luca Squeri, membro della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e, infine, Sara Testino, HR Director di Banijay Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA