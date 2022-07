Belotti alla Roma?/ Calciomercato: ha detto sì, altra telefonata decisiva di Mourinho

Calciomercato news, arrivano nuove conferme per Belotti alla Roma

Il calciomercato estivo sta certamente potenziando l’organico dei giallorossi specialmente se si considera anche l’imminente arrivo di Andrea Belotti alla Roma. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore come riporta Ilario Di Giovambattista, il Gallo avrebbe infatti accettato la proposta di contratto di Tiago Pinto e starebbe dunque per trasferirsi nella Capitale per proseguire la sua carriera. Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato accordo sul rinnovo con il Torino, l’ex capitano granata è stato accostato a diverse squadre importanti come ad esempio il Milan e la Juventus.

Stando a Goal.com, l’intervento di mister José Mourinho sarebbe stato ancora una volta fondamentale per convincere l’attaccante della Nazionale italiana in maniera analoga a quanto accaduto pure con Paulo Dybala, che non ha appunto nascosto di essere stato contattato anche dal presidente prima di scegliere di sposare la causa della Roma. L’inserimento di Belotti in organico rappresenta un’alternativa di lusso a Tammy Abraham.

Calciomercato news, Belotti alla Roma grazie alla telefonata di Mourinho

L’approdo di Belotti alla Roma dovrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime ore di questo weekend di calciomercato. Nel reparto avanzato dei giallorossi non troverà più spazio l’uzbeko Shomurodov che, valutato 18 milioni di euro dopo aver deluso nella sua prima annata nella Capitale, potrebbe già salutare per trasferirsi al Torino, dove si cerca ancora un sostituto per lo stesso Belotti, oppure il Bologna.

