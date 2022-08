Belotti alla Roma?/ Calciomercato news: accordo trovato, potrebbe giocare con Abraham

Calciomercato news, intesa economica raggiunta per Belotti alla Roma

In questa sessione di calciomercato estivo sembra sempre più probabile l’approdo di Andrea Belotti alla Roma. Rimasto svincolato ufficialmente dal primo di luglio non avendo accettato la proposta di rinnovo di contratto del Torino, Belotti è ancora alla ricerca di una squadra e dopo essere accostato ad alcuni club come il neo promosso Monza o anche il Valencia di mister Gennaro Gattuso pare essere vicino al tesseramento nella Capitale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri il Gallo, insieme con il suo entourage, avrebbe accettato la proposta romanista da 2,8 milioni di euro di stipendio per i prossimi tre anni. Tuttavia, la Roma deve prima fargli posto cedendo un altro attaccante ed il principale indiziato a partire è Eldor Shomurodov, seguito dal Bologna ma anche dal Torino e dal Wolverhampton. In alternativa potrebbe partire Felix, cercato dal Sassuolo che ha lasciato andare Scamacca al West Ham.

Calciomercato news, Belotti alla Roma non solo come vice Abraham

L’arrivo di Belotti alla Roma rappresenterebbe una mossa fondamentale in questo agosto di calciomercato per completare il reparto avanzato a disposizione di mister José Mourinho. Il portoghese avrebbe dunque un centravanti vero e proprio da alternare ad Abraham nel corso della stagione ma la scelta di utilizzare un trequartista a supporto di due punte in fase di precampionato potrebbe indicare la possibilità di vedere l’ex capitano granata e l’inglese fianco a fianco dal primo minuto, o a gara in corso.

