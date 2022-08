Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, Felix alla Cremonese apre la strada al Gallo

Calciomercato news, passi avanti per l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Andrea Belotti alla Roma sembra sempre più vicino alla sua conclusione a giudicare dalle indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. I giallorossi hanno bisogno di vendere un attaccante prima di poter tesserare l’ex capitano del Torino, ancora svincolato ufficialmente dal primo di luglio dopo il mancato rinnovo coi granata, ed il principale indiziato a lasciare la Capitale sembrava essere Eldor Shomurodov.

Il centravanti uzbeko, che non ha saputo soddisfare le aspettative dal suo arrivo dal Genoa lo scorso anno, pareva essere finito nel mirino del Bologna, società che però non ha mai accettato di inserire l’obbligo di riscatto nell’affare per aggiudicarselo. Per questo motivo la Roma sta ragionando sulle partenze di altri elementi come Justin Kluivert, vicinissimo al Fulham, e Felix Afena-Gyan, sulle cui tracce si registra la forte presenza della neo promossa Cremonese.

Calciomercato news, Belotti alla Roma grazie alla partenza di Felix

Le chances di vedere Andrea Belotti alla Roma in questa settimana di calciomercato estivo alle porte sembrano essere quindi molto buone. A far spazio al Gallo dovrebbe dunque essere Felix Afena-Gyan, sotto contratto fino al giugno del 2026 ma ormai ad un passo dalla Cremonese. I lombardi, come riporta Il Giorno, avrebbero già offerto 7 milioni di euro per aggiudicarsi Felix, capace lo scorso anno di segnare 8 reti in 27 presenze tra Primavera e prima squadra.

