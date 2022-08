Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, il Gallo ha rifiutato anche il Wolverhampton

Calciomercato news, ancora in stand by l’arrivo di Belotti alla Roma

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Andrea Belotti alla Roma continua a tenere banco in questo agosto di trattative estive. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, l’ex capitano del Torino, rimasto svincolato ufficialmente dal primo di luglio dopo non aver accettato la proposta di rinnovo presentatagli dal patron Urbano Cairo, starebbe aspettando di poter essere tesserato solamente dai giallorossi, respingendo al mittente tutte le altre proposte come ad esempio quella del Wolverhampton.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Anche l'OM su Bailly, Kluivert verso Londra e Zaniolo...

Accostato anche a Monaco e Nizza, Belotti non avrebbe nemmeno ascoltato nei dettagli l’offerta degli arancioneri inglesi poichè convinto del progetto della Roma di miste José Mourinho, squadra in cui potrebbe pure ritrovare alcuni compagni di Nazionale come ad esempio Pellegrini. L’arrivo di Belotti nella Capitale completerebbe così un reparto avanzato che potrebbe contare su Abraham, Dybala e Zaniolo.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato, oggi l'incontro decisivo per l'addio di Shomurodov

Calciomercato news, Belotti alla Roma dopo la cessione di una punta

Lo sbarco di Belotti alla Roma in questo agosto di calciomercato estivo è però frenato dal mancato addio di un centravanti. L’uzbeko Eldor Shomurodov sembrava essere ad un passo dal Bologna che tuttavia non ha sin qui accettato l’obbligo di riscatto per l’ex Genoa e la dirigenza romanista sta dunque pensando a soluzioni alternative. Il gm Tiago Pinto sta infatti trattando con il Fulham per la cessione di Justin Kluivert ed un altro attaccante che dovrebbe salutare è Felix Afena-Gyan, finito nel mirino di Cremonese e Salernitana dopo il sondaggio del Cagliari.

LEGGI ANCHE:

Asensio alla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo del Real Madrid sostituirebbe Zaniolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA