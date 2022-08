Belotti alla Roma?/ Calciomercato, oggi l’incontro decisivo per l’addio di Shomurodov

Calciomercato news, Belotti alla Roma con Shomurodov al Bologna

L’arrivo di Andrea Belotti alla Roma sta diventando un vero e proprio tormentone di calciomercato per questo agosto di trattative. I giallorossi hanno individuato l’ex capitano del Torino, ufficialmente svincolato dal primo di luglio, come rinforzo utile per completare il reparto avanzato a disposizione di mister José Mourinho che potrebbe così avere un’alternativa importante ad Tammy Abraham se non deciderà di schierarli in contemporanea.

Prima però i capitolini hanno bisogno di fare spazio a Belotti e per questo motivo vorrebbero cedere uno tra Felix Afena-Gyan ed Eldor Shomurodov: proprio per quest’ultimo nella giornata odierna dovrebbe avvenire un incontro decisivo con il Bologna per cercare appunto di definire il trasferimento dell’attaccante uzbeko ai rossoblu. Arrivato lo scorso anno dal Genoa, Shomurodov non è stato in grado di soddisfare le aspettative con cui era stato acquistato.

Calciomercato news, Belotti alla Roma dopo i rumors sul Galatasaray

L’approdo di Belotti alla Roma entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato è quindi strettamente legato all’esito dell’incontro con il Bologna per Shomurodov. Al momento i giallorossi spingono per l’obbligo di riscatto mentre i Felsinei, così come le altre società che hanno chiesto informazioni per il ventisettenne, punterebbero ad aggiudicarselo solamnete col diritto di riscatto oltre ad offrire alla punta uno stipendio inferiore rispetto a quanto guadagna nella Capitale se la Roma non accetterà di partecipare al pagamento dello stipendio.

