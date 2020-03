Belotti alla Roma?/ Calciomercato, possibile asta in estate: pronti Napoli e Everton

Nome ben caldo in vista della prossima finestra di calciomercato in casa dei giallorossi, è certo quello del Gallo Andrea Belotti, alla Roma dopo ben cinque stagioni passate sotto le insegne del Torino. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano Tuttosport, pare infatti che il bomber di Calcinate sia giunta l’ora di cambiare aria: un paio di stagioni non eccellenti con il Torino (che pure non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di mettere l’attaccante sul mercato), ma sopratutto la voglia di mettersi alla prova sono altri colori. E certo club italiani come la Roma, ma pure squadre straniere non vedono l’ora di mettersi in gioco in una probabile asta al rialzo nella prossima finestra di calciomercato.

BELOTTI ALLA ROMA? NAPOLI E EVERTON PRONTI ALL’ASTA

Si perchè se Belotti sarà sul mercato alla prossima sessione di giugno del calciomercato, non sarà solo la Roma (intenzionata a fare rivoluzione del proprio spogliatoio) a mettersi in fila per trattare con giocatore e la società granata. Per le ultime indiscrezioni di calciomercato infatti, il profilo dell’attaccane classe 1993 piace moltissimo al Napoli (Gattuso non vede l’ora di averlo con se), ma pure a Inter e Milan (per cui il Gallo ha sempre avuto un debole). Senza dimenticare l’estero: pare infatti che l’Everton sia pronto a fare pressing con la controparte piemontese per portare in Premier League Andrea Belotti. Anzi in tal senso si parla già di un’offerta da 60 milioni di euro, pronta da mettere sul pitta dalla dirigenza delle Toffees.

