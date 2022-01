Belotti all’Al-Hilal?/ Calciomercato: addio al Torino, occhio a Toronto e Newcastle

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa e in queste ore si parla molto del possibile approdo di Andrea Belotti all’Al-Hilal. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto al termine della stagione attualmente in corso, ovvero a giugno del 2022, ed il calciatore non avrebbe trovato l’intesa con i vertici del club piemontese in merito al rinnovo, deciso piuttosto a tentare un’avventura altrove lasciando i granata dopo sette stagioni.

Stando alle indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport, l’Al-Hilal Saudi Club si sarebbe fatto avanti proponendo all’attaccante della Nazionale italiana ben 8 milioni all’anno pur di convincerlo a trasferirsi negli Emirati Arabi. Per Belotti però si segnalano pure altre due opzioni tra cui poter scegliere per il suo futuro visto l’interesse manifestato in Premier League dal Newcastle, che ha cambiato proprietà, ed anche il Toronto FC, squadra che ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Insigne da luglio e che vorrebbe creare una coppia offensiva davvero di lusso rispetto al livello della Major League Soccer. Secondo i rumors però Belotti sarebbe deciso a concludere la stagione al Torino, avendo respinto l’assalto sia dell’Al-Hilal che del Newcastle.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI BELOTTI ALL’AL-HILAL

Le chances di vedere Belotti all’Al-Hilal potrebbero quindi aumentare nei prossimi giorni di questa sessione di calciomercato. Intervistato da Rai Radio 1, il patron del Torino Urbano Cairo riguardo a questa situazione ha ribadito: “Ne abbiamo parlato talmente tanto, penso sia un po’ superfluo. Le cose sono chiare, se il giocatore ha altre idee noi non possiamo fare più di quello che abbiamo fatto considerando il momento e i livelli economici offerti. Ora deve pensare a giocare senza dedicare altro tempo a questo.”

