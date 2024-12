DIRETTA TORINO CREMONESE PRIMAVERA, GRANATA AVANTI

Ci sono dieci punti di distanza tra le due formazioni dopo 14 giornate di campionato. La diretta Torino Cremonese Primavera, in programma sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:00, vede i granata più avanti in classifica. Il Toro era riuscito a mettere a referto tre vittorie consecutive contro Udinese, Genoa e Torino mentre nelle ultime due settimane c’è stato un rallentamento tra il pareggio contro il Monza e la sconfitta con l’Inter nel pirotecnico 4-3.

La Cremonese si è riscattata con il 2-0 contro il Sassuolo, un successo fondamentale rispetto ai risultati precedenti molto negativi. Sono state infatti quattro le sconfitte di fila con Fiorentina, Lazio, Verona e infine Cesena.

DOVE VEDERE DIRETTA TORINO CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Torino Cremonese Primavera? Allora il canale 60 di Sportitalia è la soluzione per voi. Se invece preferite la diretta streaming potete fare affidamento all’applicazione o sito web.

TORINO CREMONESE PRIMAVERA, PROBABILI FORMAZIONI

Dedichiamo qualche minuto anche per scoprire le mosse degli allenatori a partire dalle probabili formazioni Torino Cremonese Primavera. I granata giocheranno con il 3-5-2 con Plaia in porta, difesa a tre composta da Olsson, Mendes e Mullen. Agiranno da esterni Zaia e Krzyzanowski con Djalo, Momba e Acar centrali. Davanti Franzoni e Gabellini.

La Cremonese invece replicherà con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Malovec tra i pali, difeso da Duca, Prendi e Tosi. Da destra verso sinistra a centrocampo ci saranno Spaggiari, Lordkipanidze, Lottici e Triacca. Nagrudnyi sarà il trequartista con RAgnoli Galli-Gabbiani attaccanti.

TORINO CREMONESE PRIMAVERA, QUOTE: SU CHI SCOMMETTERE?

Cosa ci dicono oggi i pronostici della partita odierna? Le quote per le scommesse Torino Cremonese Primavera vede i granata più quotati per la vittoria, data a 1.53 contro i 4.33 dei lombardi. Il segno X del pari invece a 4.20.

Il Gol è pagato 1.55. Molto più alto il No Gol che vale 2.25. Over e Under 2.5 a 1.46 e 2.50.