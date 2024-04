Belve 2024, anticipazioni e ospiti quarta puntata/ Da Antonella Clerici a Margherita Buy

Belve 2024: anticipazioni e ospiti quarta puntata 23 aprile

Grandi ospiti per la quarta puntata di Belve 2024 che torna in onda oggi, martedì 23 aprile, con tre interviste assolutamente impedibili. Dopo aver incollato i telespettatori ai teleschermi intervistando Marcella Bella, Simona Ventura e Ilenia Pastorelli, questa sera, Francesca Fagnani apre il salotto di Belve per rivolgere le sue domande, sempre molto dirette, a tre grandi donne del mondo dello spettacolo che, in settori diversi, hanno scritto pagine importanti del cinema e della televisione italiana. Nel corso della serata, ai microfoni di Francesca Fagnani, si racconterà Antonella Clerici che, insieme a Milly Carlucci, è considerata la signora di Raiuno.

Con “E’ sempre mezzogiorno” con cui va in onda tutti i giorni e con le varie versioni di The voice, sta portando a casa un successo straordinaria confermandosi come una delle conduttrici più amate dal pubblico. Tuttavia, durante l’intervista, la Clerici si racconterà non solo dal punto di vista professionale, ma anche privato svelando anche dettagli inediti della sua vita.

Belve 2024: gli altri ospiti della quarta puntata

Non solo Antonella Clerici nella quarta puntata di Belve 2024. Nel salotto di Francesca Fagnani, infatti, questa sera arriverà anche Lory Del Santo che risponderà a tutte le domande affrontando temi delicati della sua vita. La Del Santo, infatti, parlerà anche della morte dei suoi due figli che le hanno lasciato un vuoto enorme svelando anche dettagli inediti dei vari capitoli della sua vita nel corso della quale ha affrontato tanti momenti davvero difficili.

Infine, Francesca Fagnani intervisterà anche Margherita Buy, una delle attrici più importanti e apprezzate del cinema italiano. Molto schiva e riservata, l’attrice parlerà anche della sua vita privata svelando dettagli inediti che, finora, non ha mai raccontato. Non mancheranno, poi, i momenti divertenti e il classico riassunto della serata.

Come vedere in diretta streaming Belve 2024

La quarta puntata di Belve 2024 con grandi ospiti può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su Raidue. Il quarto appuntamento con il programma di Francesca Fagnani, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay che consente di rivedere anche le puntate già trasmesse o le singole interviste ai vari personaggi già trasmessa in tv.











