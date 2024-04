Belve 2024, anticipazioni e ospiti terza puntata/ Spazio a Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella

Anticipazioni e ospiti Belve 2024: Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella

La nuova edizione di Belve torna in onda questa sera, martedì 16 aprile 2024 in prima serata su Rai 2, con la terza attesissima puntata. Francesca Fagnani negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante sulla seconda rete della Tv pubblica, attraverso un format rivelatosi vincente e seguitissimo dal pubblico. Le sue interviste graffianti sono ormai un cult della trasmissione, così come la consueta domanda iniziale rivolta agli ospiti che, di volta in volta, si raccontano con trasparenza e senza filtri ai suoi microfoni: “Lei che belva si sente?“.

Francesca Fagnani: “Salvini simpatico e mai arrogante”/ “Non ha posto condizioni: umanamente mi ha sorpreso”

Ma chi saranno i protagonisti in studio questa sera? Stando alle anticipazioni degli ospiti di Belve 2024 riportate dall’Ufficio Stampa Rai, a raccontarsi a Francesca Fagnani sono tre volti femminili del cinema, della televisione e della musica. Ci saranno infatti l’attrice Ilenia Pastorelli, la conduttrice e showgirl Simona Ventura e la cantante Marcella Bella, pronte a regalare emozioni e intrattenimento al pubblico attraverso le proprie rivelazioni, tra carriera e vita privata.

Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ "Non è stato un colpo di fulmine..."

Anticipazioni Belve 2024, terza puntata: dove vederlo in tv e in streaming

La terza puntata, oltre ai tre ospiti di Belve 2024 pronti a mettersi in gioco di fronte alle graffianti domande di Francesca Fagnani, torna anche con uno “spazio canoro”, che stasera avrà come ospite Claudia Gerini. Immancabile poi l’appuntamento con lo “scaldatore di interviste” Carmine Del Grosso e con le sue surreali chiacchierate con personaggi “underground”. Infine, come in ogni puntata, spazio alle “Eterobasiche” Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani e alla sigla di chiusura con tutti i divertenti ed inaspettati fuori onda della puntata.

Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ "Mi ha dovuto corteggiare almeno un anno e mezzo"

Belve 2024 torna dunque in onda questa sera, martedì 16 aprile 2024, con la sua terza puntata in onda come sempre in prima serata su Rai 2. Per chi desiderasse vedere la puntata in streaming, oltre alla visione in chiaro in tv è disponibile anche la piattaforma di Raiplay.











© RIPRODUZIONE RISERVATA