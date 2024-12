Belve, anticipazioni puntata ultima puntata 17 dicembre 2024

Dopo il successo ottenuto ottenuto con le precedenti puntate, oggi, martedì 17 dicembre, in prima serata, Raidue trasmette l’ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che è ormai diventato un punto fermo del palinsesto Rai. Attraverso le sue domande, la giornalista prova a scavare nel passato dei propri ospiti. C’è chi risponde senza filtri a tutte le domande e chi, invece, preferisce mantenere il silenzio di fronte a quesiti pungenti. L’ultima puntata sarà ricca di ospiti molto diversi tra loro che hanno scelto di raccontare ciò che, finora, non avevano mai raccontato.

Clemente Russo: “Le mie figlie? Janet rianimata 4 volte in due giorni”/ “Mia moglie Laura mi fermò…”

Grande curiosità, in particolare, per l’intervista a Jovanotti. Artista tra i più amati della musica italiana, Lorenzo Cherubini ha risposto anche alle domande più scomode della Fagnani come quella sul flirt con Valeria Marini emozionandosi, poi, parlando della figlia Teresa.

Taylor Mega e Vittorio Feltri tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve

Dopo una personalità forte e creativa come quella di Jovanotti, nello studio di Belve, nel corso della puntata di questa sera, arriverà Taylor mega, influencer con milioni di followers che si confessa in un ritratto tra luci ed ombre. Nello studio di Belve, Mega lancia frecciatine ai suoi ex e torna a parlare del dissing a Tony Effe in un botta e risposta con Fagnani che si fa pungente.

Genitori Taylor Mega, chi sono: "Mi hanno dato basi solide"/ "Non ho mai chiesto un euro a loro"

Infine, a rispondere alle domande di Francesca Fagnani, arriverà anche Vittorio Feltri che, abbandona i banni dell’intervistatore, per assumere quelli dell’intervistato. Schietto e diretto come è sempre stato, concede risposte spesso irriverenti, ma anche sincere e intime.

Come vedere in diretta streaming Belve

L’appuntamento con l’ultima puntata di Belve 2024 è, dunque, assolutamente imperdibile. Per seguire le ultime interviste di Francesca Fagnani in tv basta sintonizzarsi su Raidue a partire dalle 21.20. In alternativa, è sempre possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Liliana Resinovich/ Avvocato Silvia Radin: “Non abbiamo nulla contro Sebastiano, ma il marito...”