Teresa Cherubini, la malattia della figlia di Jovanotti: “Ho affrontato un tumore”

Dalla storia d’amore tra Jovanotti e la moglie Francesca è nata la figlia Teresa Cherubini, che negli scorsi anni si è ritrovata a fare i conti con la drammatica scoperta di un tumore che ha segnato la sua vita, ma da quell’esperienza la ragazza è ripartita con ancora più forza e ferocia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Teresa Cherubini:

“Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, tutto è iniziato ad agosto del 2019 con un prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare, a giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo” ha raccontato sui social Teresa Cherubini che ha svelato inoltre come in un primo momento non riuscisse a dormire oltre due ore a notte.

Teresa Cherubini, la speciale dedica di papà Jovanotti: “Ammiro il suo coraggio”

Dopo oltre un anno di battaglia, Teresa Cherubini è riuscita ad avere la meglio sulla malattia, quel linfoma di Hodgkin che ha affrontato a testa alta e con la consapevolezza di poter uscire indenne dalla sfida complicata che la vita le ha presentato: “Per il suo coraggio e per la sua forza ho provato ammirazione vera. Durante i mesi della malattia di Teresa io ero ammirato dalla sua determinazione, dalla sua capacità di non far pesare su nessuno la sua situazione” ha detto a Vanity Fair Stories il cantante.

A dare il lieto annuncio della guarigione è stata la stessa Teresa Cherubini, che sui social ha rivelato: “Dopo mesi di ansie e paure, la storia si è conclusa, e posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita, un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati” le parole della figlia d’arte.