Ben Affleck e Jennifer Lopez, perchè si sono lasciati?/ L’attore tra lo ‘spettro’ dell’alcolismo e ‘ostilità’

Più passa il tempo, più appare incombente il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Appena un giorno fa vi avevamo raccontato del compleanno di Samuel, figlio dell’attore – nato dalla relazione con l’ex moglie Jennifer Garden – vissuto dalle due star di Hollywood da ‘separati’. Ebbene, ad oggi spunta un nuovo retroscena riportato dal Dailymail che – come racconta il Corriere della Sera – avrebbe raccolto delle inedite testimonianze da parte di amici vicini alla coppia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio? Separati alla festa del figlio di lui/ "Contrasti pesanti"

Ben Affleck starebbe infatti soffrendo di “Tristezza acuta”; una condizione emotiva che a detta degli amici vicini all’attore e alla moglie Jennifer Lopez potrebbe portarlo a cadere nuovamente in un tunnel già vissuto in passato: l’alcolismo. “A rischio di ricadere nel problema”, dicono preoccupati gli amici della coppia al Dailymail – come riporta il portale di informazione – uno spettro non da poco dato che l’attore per diversi anni ha lottato per sconfiggere proprio la dipendenza dall’alcol oltre che quella dal gioco d’azzardo.

Lynda e Leslie, chi sono le sorelle Jennifer Lopez/ "Nostra madre ci ha insegnato a essere autosufficienti"

Ben Affleck, dallo ‘spettro’ dell’alcolismo alle ‘avversità’ per il rapporto con Jennifer Lopez

Come se non bastasse, le voci di una separazione imminente tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero alimentate anche da un clima di astio e avversione che in realtà pare sia presente fin dagli albori della loro relazione. Come riporta il Corriere della Sera, la madre della cantante e attrice sarebbe contraria al rapporto con l’attore nonostante sia stata lei stessa ad incentivare la figlia per un riavvicinamento nel 2022 dopo la nascita della loro primogenita.

Anche Benny Medina, manager di Jennifer Lopez: “Detesta apertamente Ben Affleck” – riporta il sito di informazione – segno evidente di come la separazione tra i due sia ormai più che imminente e avvalorata non solo da diverse fonti e testimonianze ma soprattutto da fattori prettamente legati alla realtà di coppia che da diverso tempo sembra proprio non voler decollare.

Guadalupe, chi è la mamma di Jennifer Lopez/ "Preso tante botte da lei, è una persona complicata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA