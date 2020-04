Ben Hur/ Video, su Rete 4 il colossal con Charlton Heston (oggi, 12 aprile 2020)

Ben Hur va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, a partire dalle ore 15. Si tratta di una vera e proprio colossal realizzato nell’anno 1959 negli Stati Uniti d’America dalla Metro-Goldwyn-Mayer in collaborazione con gli studi di Cinecittà. La regia di questo grande classico del cinema mondiale è stata diretta da William wyler con soggetto tratto dal romanzo scritto da Lew Wallace mentre la sceneggiatura è stata curata da Karl Tunberg, Christopher Fry e Gore Vidal. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Robert Surtees, le musiche della colonna sonora portano la firma di Miklos Rozsa mentre nel cast sono presenti tra gli altri Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd, Hugh Griffith, Martha Scott e Cathy O’Donnell.

Ben Hur, la trama del film

Ecco la trama di Ben Hur. Ci troviamo nella città di Gerusalemme nel primo secolo dopo Cristo ed esattamente nel periodo in cui ci sono sommosse da parte dei ribelli nei confronti del dominio dell’Impero Romano e soprattutto sta per nascere la religione cristiana grazie all’arrivo del Messia Gesù Cristo. Una situazione di forte discontinuità che peraltro non nasconde diverse problematiche per tutti i cittadini. In questo scenario vive un uomo di nome Giuda Ben Hur che è un ricco principe e mercante giudeo che da sempre è molto legato ad un giovane romano di nome Messala con il quale ha praticamente condiviso la propria infanzia e le proprie vicende della gioventù. Tuttavia proprio le disparità e le divergenze tra quelle che sono le esigenze del popolo della Giudea e quelle del popolo romano stanno per mettere per sempre l’uno contro l’altro i due amici anche perché Messala ben presto verrà insignito nell’onore e dell’onere di dover gestire la situazione a Gerusalemme. Per via di un incidente causato in maniera accidentale mentre il console romano stava attraversando la città di Gerusalemme la famiglia di Ben Hur viene accusata di tradimento nei confronti di Roma e quindi sua mamma e sua sorella vengono rinchiuse per sempre in una prigione mentre Ben Hur a cui gli vengono confiscati tutti i beni viene venduto come schiavo. Tuttavia la vita saprà dare una nuova opportunità allo stesso Ben Hur che durante un viaggio che lo dovrebbe portare a Roma come uno schiavo, salva la vita di un potente generale romano che per ringraziamento lo adotta quale proprio figlio permettendo quindi di avere tutti gli onori e tutti i diritti del caso. Tornato in Giudea per far leva sulle proprie nuove potenze Ben Hur avrà modo di scontrarsi nuovamente con Messala in una storica gara e soprattutto avrà l’opportunità di ritrovare sua mamma e sua sorella ormai diventate delle lebbrose che tuttavia vengono guarite grazie ad un incredibile miracolo.

