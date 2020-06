Benedetta, Alessandro e Angelica Gori, figli Cristina Parodi/ “Sono fuori casa e…”

Benedetta, Alessandro e Angelica Gori: questi i nomi dei tre figli di Cristina Parodi, nati dal suo matrimonio con il Sindaco bergamasco Giorgio Gori. La primogenita è Benedetta, anche se la mamma la chiama Bitta, e condivide con il fratello la passione per le piante. “Una delle poche cose belle che rimarranno dopo il lockdown sarà il loro piccolo orto”, ha scritto su Instagram la giornalista, “voluto, piantato e coltivato con amore, grazie alla passione per la natura e per l’ambiente che i ragazzi hanno spesso più di noi“. Clicca qui per guardare la foto di Benedetta e Alessandro Gori. Benedetta poi è una studentessa di Etnobotanica presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Kent, in Inghilterra. A quanto pare appassionata anche di cibo, visto l’ultimo scatto condiviso ad inizio mese. “Posto speciale: cibo che va dritto al cuore e persone belle. E poi c’è il loro Fatuli di capra presidio slowfood che… che ve lo dico a fare“, scrive sul suo profilo social. E poi c’è l’amore per le piante, evidente in altri scatti, così come per le escursioni in montagna e la decisione di rendersi parte attiva del benessere della comunità. Lo dimostra nella raccolta della Spiaggia di Marinella in Costa Smeralda, dove alla fine della stagione estiva vige la bella abitudine di ripulire la spiaggia in ogni suo anfratto.

ALESSANDRO, BENEDETTA E ANGELICA GORI: LA NOSTALGIA DI CRISTINA PARODI

Alessandro, Benedetta e Angelica Gori hanno potuto riabbracciare i genitori in uno dei momenti più difficili della storia italiana. I tre figli di Cristina Parodi infatti sono ritornati a Bergamo subito dopo lo scoppio della pandemia. Benedetta, forse anche per via dell’eredità della zia omonima, ha seguito la sua passione per la cucina e ha scelto di specializzarsi in questo ramo a livello universitario. Alessandro invece ha puntato tutto su Scienze Ambientali, frequentando l’università di Siena. Angelica è la più piccolina e forse l’unica dei tre figli ad aver messo l’arte al primo posto della sua scala valori, tanto da scegliere di seguire i suoi sogni nel mondo della musica. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Cristina Parodi sarà ospite di Verissimo e potrebbe anche parlare della quarantena vissuta con i figli. Per la giornalista non è stato semplice staccarsi dai suoi piccoli. “Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo“, ha scritto su Instagram negli ultimi tempi, “io oggi sono andata a Bologna solo per pranzare con Ale, che arrivava da Siena, ed ero così felice, ma così felice, che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.



