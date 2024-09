Benedetta e Cristina Parodi, due icone della tv italiana

Benedetta Parodi e sua sorella Cristina rappresentano due icone della tv italiana. Cristina Parodi ha guidato per anni Verissimo, poi si è dedicata ad altre conduzioni in Rai e a Mediaset. Sua sorella Benedetta è invece partita appassionandosi alla cucina con la sua rubrica di ricette, per poi passare alla conduzione di Bake Off Italia di cui è ormai la regina. Nessuna rivalità con sua sorella Cristina Parodi, i rapporti sono ottimi e malgrado i nove anni di differenza vi sono molti punti di incontro.

In una intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa la presentatrice ha speso parole al miele per la sorella, condividendo col pubblico alcuni curiosi aneddoti del passato. “Ricordo che Cristina era la super bella era la ragazza più corteggiata di Alessandria. Il nostro telefono era un contino squillare, cercavano sempre lei”, sottolinea ancora Benedetta. Che poi rivela che avrebbe voluto uscire con sua sorella, che frequentava persone più grandi.

Cristina e Benedetta Parodi in coro: “Siamo davvero unite”

“Mamma voleva controllassi cosa faceva, se aveva amici a studiare oppure giocando facevo troppo casino e la disturbavo, ma avrei voluto uscire con lei e facevo i capricci per riuscirci”, ha simpaticamente confidato Benedetta Parodi. Oggi le due conduttrici sono unite più che mai, così come le rispettive famiglie che amano trascorrere del tempo insieme. “Abbiamo argomenti simili di conversazione e la differenza di età tra noi non è un problema, i nostri figli inoltre si sono sempre frequentati e ancora si vedono benché si siano dispersi per gli studi”, spiega Benedetta.

A Natale, ovviamente, tutti insieme, uniti come una grande famiglia. “Siamo davvero legatissime, ci tengo fare le tavolate e le grandi cene durante le feste. Abbiamo la fortuna che le persone che ci siamo scelte vanno d’accordo tra di loro”.