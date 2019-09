Benedetta Bellini/ La moglie di Max Giusti: al suo fianco dopo Selvaggia Lucarelli

Benedetta Bellini: il matrimonio con dopo la relazione tra Max Giusti e Selvaggia Lucarelli

Benedetta Bellini è la compagna inseparabile di Max Giusti, soprattutto da quando i due si sono uniti in matrimonio nel luglio di dieci anni fa. Anche se il conduttore è stato fidanzato a lungo con Selvaggia Lucarelli, è con Benedetta che ha deciso di formare una famiglia e un futuro insieme. La loro cerimonia è stata tradizionale e si è svolta a Ostia Antica, un lieto evento a cui ha partecipato anche Giulia Bevilacqua, conosciuta per la sua presenza nella fiction Distretto di Polizia. La coppia si è poi diretta in Sudafrica per il viaggio di nozze, una crociera romantica fra le acque del Mediterraneo. Secondo le notizie ufficiali, i due si sarebbero conosciuti solo quattro anni prima di presentarsi all’altare. Non sono trascorsi però troppi anni prima che Benedetta e Max ricevessero una visita dalla cicogna. La prima volta avviene nel 2010, grazie alla nascita del figlio Matteo, mentre due anni più tardi la coppia dà alla luce la secondogenita Caterina.

Benedetta Bellini: una discreta presenza la fianco di Max Giusti

Shopping insieme nelle vie di Roma, fidanzati e poi coppia splendente: Benedetta Bellini e Max Giusti sono fra gli sposati più amati dai fan. Soprattutto perché il conduttore ha alle spalle una carriera di successo anche come comico e attore, un papà perfetto a giudicare dalla sua volontà di prendersi spesso del tempo per stare con i due figli Matteo e Caterina. Addirittura un matrimonio perfetto secondo gli occhi dei telespettatori. Forse perché è anche grazie a Benedetta che Max ha scelto di chiudere le porte al suo continuo girovagare per lavoro. “Mia moglie mi è stata molto vicina in quei momenti“, racconta a Nuovo qualche tempo fa, parlando di come fosse sempre impegnato in quel periodo. Spesso stanco e lontano da casa. Forse dal punto di vista professionale avrà toccato l’apice, ma si è anche reso conto di voler dare un primo posto alla sua famiglia. Nessun terzo figlio però in arrivo. “Gli spostamenti con la macchina sono già difficili così. Figuriamoci con un altro figlio”, ha sottolineato al settimanale. Di Benedetta non conosciamo null’altro, ma è sempre in prima linea, pronta a sostenere il marito. Gli italiani invece potranno rivedere presto Max Giusti in tv, visto che sarà il nuovo giudice ospite di Tale e Quale Show 2019, per la puntata in onda oggi, venerdì 27 settembre.



