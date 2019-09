BENEDETTA BELLINI, MOGLIE MAX GIUSTI/ Con lei i figli Matteo e Caterina: “Un papà…”

Max Giusti, conduttore e attore comico romano, è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini. La donna – sconosciuta ai più – l’ha reso padre di Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e 2012. Il vero amore e il successivo matrimonio è arrivato dopo la love story di lui con Selvaggia Lucarelli, blogger e opinionista televisiva con cui è stato per 7 anni. Si tratta dell’unico fidanzamento “pubblicizzato” di Giusti, anche se all’epoca erano entrambi meno noti. In quell’occasione, il collega Teo Mammucari fece da cupido. Insieme hanno dato vita a numerose commedie teatrali, prima che si lasciassero sia professionalmente che a livello privato. Per Max è ormai acqua passata: con Benedetta è davvero felice, come testimoniano gli scatti che pubblica ogni tanto sui suoi profili social. Giusti e Bellini non sono mai stati particolarmente avvezzi al mondo del gossip. Al contrario, hanno sempre preferito tenere per loro tutti gli avvicendamenti familiari. Sul profilo Instagram di lui spicca giusto qualche foto, come quella del bacio che si sono dati in un’occasione speciale.

Benedetta Bellini e Max Giusti, mamma e papà di Matteo e Caterina

L’anno scorso, Max Giusti ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera televisiva. Il 28 luglio ha compiuto 50 anni, giusto qualche settimana prima di fare il suo esordio sul Nove. Prima di tornare in tv, però, Max volle perdere peso: “Mi ero lasciato andare ed è per questo che ho preso la decisione drastica di non mangiare più carboidrati la sera”, ha raccontato a Vanity Fair. Le battute sul suo peso non riusciva più a sopportarle. Così, decise di prendere di petto il problema, non solo con la dieta, ma anche con lo sport (tennis e motocross in particolare). I suoi figli, Caterina di 7 anni e Matteo di 8, sono i suoi più grandi “tifosi” e fan, insieme naturalmente alla moglie Benedetta Bellini. Gli mancano tantissimo, quando è impegnato nelle riprese: “L’altra sera, eravamo in trasferta nel Chianti, c’era un ragazzo che doveva accompagnarci a casa con la macchina. A un certo punto, all’autogrill, ho preso le chiavi e ho guidato io con suo grande stupore perché volevo arrivare a casa il prima possibile”. Max è un papà che fa ridere. “È come se i miei figli fossero abbonati in prima fila a un mio spettacolo. Mi spendo abbastanza, soprattutto quando ci sono gli amichetti: ‘Papà, fai la voce di Cattivissimo me?’, e io la faccio. Mio figlio sta iniziando col tennis, mia figlia fa i balletti: sono cresciuto da solo mentre i miei genitori lavoravano e, oggi, mi diverto un sacco”.

