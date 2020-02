Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Insieme da 15 anni: “mi fido ciecamente di lei”

Chi è Benedetta Bellini

Benedetta Bellini è la moglie di Max Giusti, uno dei concorrenti di Pechino Express 2020 nella coppia de “I Gladiatori” con Marco Mazzocchi. Il comico e conduttore è felicemente legato a Benedetta, la donna con cui condivide da quindici anni la sua vita. L’incontro è avvenuto nel momento più importante della carriera lavorativa del comico, ma da quel momento non si sono più separati. Quindici anni d’amore che li hanno spinti pochissimo tempo alla grande decisione di sposarsi e creare una bella famiglia. Così nel 2010 è nato il primo figlio di nome Matteo e due anni dopo la secondogenita Caterina. Su di Benedetta si conosce davvero poco visto che è una donna molto schiva, riservata e discreta. Non ama apparire e predilige vivere la sua vita e la sua storia d’amore con Max lontana dalle telecamere e dai riflettori. Una scelta condivisa anche dallo stesso Max Giusti che non è mai stato incline a raccontare il suo privato in tv.

Max Giusti: “con Benedetta Bellini stiamo insieme da 15 anni”

Benedetta Bellini non si è mai raccontata più di tanto alla stampa, né tantomeno in tv. La donna, infatti, è molto riservata e vive la sua storia d’amore con Max Giusti lontana dal clamore mediatico. A parlare di lei però ci ha pensato il comico e conduttore televisivo durante un’ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo. In quell’occasione Max Giusti parlando della moglie ha detto: “stiamo insieme da 15 anni, non ci facciamo neanche i regali di compleanno: siamo senza date, non festeggiamo neanche San Valentino”. Non solo, l’attore e comico ha anche precisato che i due vivono un rapporto sereno basato sulla totale fiducia reciproca. Nessuna gelosia tra i due come confermato da Giusti: “non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”. La gelosia per Max Giusti è una cosa brutta, una cosa da evitare perchè quando si costruisce un rapporto a due la cosa fondamentale è la fiducia: “ho una fiducia totale in lei” – anzi ha poi lanciato un consiglio ai telespettatori “se qualcuno nella vostra vita, con la scusa della gelosia, vi vuole frenare, cacciatelo via”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA