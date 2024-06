Benedetta, Cecilia e Angelica, figlie Valeriano Chiaravalle/ Il direttore d’orchestra di Io Canto Family…

Chi sono Benedetta, Cecilia e Angelica, figlie di Valeriano Chiaravalle a Io Canto Family 2024

Emozionante sorpresa quella arrivata durante la finale di Io Canto Family 2024 per il maestro Valeriano Chiaravalle, che sul palco di Canale 5 ritrova le sue tre figlie Benedetta, Cecilia e Angelica. Le tre ragazze lo stupiscono dedicandogli il brano ‘A te’, che lo lascia vistosamente commosso. In studio c’è anche la moglie e madre delle tre ragazze, che non riesce a trattenere le lacrime vedendo la toccante scena sul palco.

La sorpresa, d’altronde, arriva dopo alcune dichiarazioni fatte dietro le quinte di Io Canto Family da Valeriano Chiaravalle proprio sulle figlie. “Io Canto Family, secondo me, rappresenta proprio il massimo dell’interazione tra le emozioni e la musica. Devo dire che la cosa che più mi ha colpito è stato vedere questa interazione meravigliosa a livello proprio di emozioni tra genitori e figli. Spesso mi è capitato di trovarmi proprio con le lacrime sulla guancia, era impossibile, pensavo alle mie figlie, non riuscivo a trattenere l’emozione.”

Valeriano Chiaravalle commosso a Io Canto Family 2024

E a proposito di famiglia, Valeriano Chiaravalle ha ammesso di averne una seconda, che ama tantissimo ed è la sua band. Sempre alle telecamere di Io Canto Family 2024 ha detto: “La cosa che più mi emoziona di questa edizione di Io Canto è sicuramente la mia band, che rappresenta la mia famiglia, la mia famiglia musicale. Io vedo una dedizione nella mia band che è unica e che sono quando ci si vuole bene. Io Canto family per me è veramente la mia band”.











