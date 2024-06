Io canto family 2024, finale/ Diretta e vincitore: in palio premio di 50.000 euro

Io canto family 2024: anticipazioni della finale del 12 giugno

Mercoledì 12 giugno 2024, in prima serata, canale 5 trasmette la finalissima di Io canto family 2024, che determinerà il vincitore della nuova versione del talent canoro di Mediaset in cui giovani talenti si mettono in gioco insieme al papà, alla mamma, al nonno o a qualsiasi persona della propria famiglia sia per vivere un’esperienza nuova ed emozionante sia per provare a dare inizio a quella che potrebbe diventare una vera carriera come è accaduto, in passato, con Benedetta Caretta e Cristian Imparato che, durante la semifinale, hanno incantato tutti, a distanza di anni, con la loro voce.

Nel corso della finalissima di Io Canto Family, Michelle Hunziker accoglierà nuovamente sul palco le coppie che, puntata dopo puntata, sono riuscite a conquistare un posto in finale facendo emozionare la giuria che, anche questa sera, sarà composta da Claudio Amendola, Al Bano Orietta Berti e Fabio Rovazzi chiamati, per l’ultima volta, a commentare tutte le performance dei concorrenti che, insieme ai rispettivi coach, hanno preparato nel migliore dei modi l’esibizione che potrebbe garantirgli la vittoria.

Io canto family 2024: chi sarà il vincitore? Le coppie finaliste e cosa vedremo nel corso della puntata

Emozioni, sorprese e tanta musica sono gli ingredienti della finalissima di Io canto family 2024 che, per l’ultima puntata, è pronta a far divertire, ma anche a far emozionare non solo il pubblico presente in studio, ma soprattutto i telespettatori che, di fronte all’amore tra un padre e una figlia o tra una mamma e un figlio, fanno fatica a trattenere le lacrime. Questa sera, le coppie finaliste si esibiranno per l’ultima volta per provare a portare a casa la vittoria e il premio di 50mila euro. Oltre ad esibirsi in coppia, i concorrenti si racconteranno svelando nuovi aneddoti familiari che faranno capire ancora di più il legame speciale che c’è tra loro.

Dopo le eliminazioni di Irene Bucci e suo padre Maurizio nel corso della prima puntata, di Aurora Cavese e sua madre Daniela che sono stati eliminati nel secondo appuntamento, di Chiara Orlando e suo padre Michele che hanno salutato tutti al termine della terza puntata e di Alessandro Bruco e suo nonno Antonio che non sono riusciti a superare lo scoglio della semifinale, questa sera, le coppie finaliste che si contenderanno il titolo di vincitore di Io canto family 2024, sono: Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Ghirlanda per la squadra di Iva Zanicchi; Diletta Genovese e suo padre Marco guidati da Benedetta Caretta; Daniel Musa e sua madre Giorgia Musa per il team di Fausto Leali; due coppie finaliste, invece, per Mietta e Anna Tatangelo che provano a portare a casa la vittoria rispettivamente con Carlotta D’Amico e sua madre Erika; Marika Graziano e suo padre Alessandro e con Grace Cuomo e sua madre Joanna; Sara Gugliotta e suo padre Davide. Infine, per la squadra di Cristica Scuccia c’è la coppia formata da Sofia Pighi e suo padre Cristian.

Come vedere in diretta streaming Io canto family 2024

La finalissima di Io canto Family 2024 può essere vista in diretta televisiva, questa sera su canale 5, a partire dalle 21.30 ovvero al termine della nuova puntata di Paperissima Sprint. Con Mediaset infinity a cui ci si può collegare tramite sito o, in alternativa, si può scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, è possibile seguire la finalissima Io canto Family 2024 e la proclamazione del vincitore anche in diretta streaming, sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo. Con Mediaset Infinity, infatti, si possono rivedere anche le puntate già trasmesse o le singole esibizioni dei vari concorrenti.











