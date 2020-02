Benedetta e Monica, mogli Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Sorpresa a Pechino Express

I Gladiatori si confermano i nemici da battere a Pechino Express 2020. Anche la terza tappa, infatti, li vede primeggiare nella prova immunità. Questo assicura loro un nuovo privilegio: un soggiorno di una notte presso una confortevole location con tanto di vista. Ma non è tutto: Costantino Della Gherardesca affida a ognuno di loro un tablet. Arrivati a destinazione, i due si dividono e scoprono cosa contiene il tablet: si tratta di un video messaggio delle loro mogli. Max Giusti trova sua moglie Benedetta Bellini e si commuove al solo vederla in video.

Max Giusti e Marco Mazzocchi: sorpresa dalle mogli a Pechino Express

“Ciao amore, mi hanno dato la possibilità di farti un saluto, così ne approfitto per dirti quanto ti amo, quanto ti amiamo. Ci manchi tantissimo. Vai avanti più che puoi e divertiti”, sono le parole di Benedetta Bellini per Max Giusti. Anche Marco Mazzocchi si commuove alla visione del messaggio della sua compagna. “Amore, se non sei tornato ancora a casa significa che stai andando avanti – esordisce Monica – Sono contenta ma non avevo dubbi, perchè so che viaggiare e giocare sono le cose che ti riescono meglio. Quindi vai avanti così, non ti devi preoccupare di niente, stiamo bene, divertiti il più possibile”. Marco è incredulo per questa sorpresa e non trattiene le lacrime.

