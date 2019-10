Benedetta Mazza/ Foto, nuova stella della musica pop? (Stasera tutto è possibile)

Sarà Benedetta Mazza uno dei volti protagonisti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile e pronta a cimentarsi nelle divertenti sfide, tra improvvisazioni e simpatia. La showgirl, classe 1989, è l’esempio perfetto di come bellezza e simpatia possano convivere perfettamente. Se poi si aggiunge anche un pizzico di talento artistico, il gioco è fatto. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2018, Benedetta non è ancora riuscita a ritagliarsi uno spazio fisso in tv ma nonostante questo ha potuto contare su un ampio seguito social, dove conta oltre 370mila follower affascinati non solo dalla sua bellezza ma anche e soprattutto dalla sua costante voglia di mettersi in gioco. Non è un caso se proprio di recente, nel corso di una intervista a Lei Settimanale, la Mazza ha rivelato di essere pronta a cimentarsi in una nuova sfida, questa volta tutta musicale, in occasione del lancio del suo singolo che potrebbe farla affermare nel mondo della musica pop. Al momento tutto resta top secret, ma dopo il suo passato da modella e l’esperienza nel reality show, la svolta potrebbe essere vicina.

BENEDETTA MAZZA E L’IMPORTANZA DELLE PAROLE

Sui social, dove attualmente lavora con brand legati alla moda ed al beauty, Benedetta Mazza si affida spesso e volentieri a citazioni di autori o cantanti celebri per esprimere il suo stato d’animo del momento. Da Paulo Coelho ai Negramaro, la bella showgirl prende in prestito parole importanti per comunicare con i suoi follower che continuano a stimarla anche se momentaneamente distante dal piccolo schermo. Proprio Benedetta, in un suo recente post su Instagram, ha parlato dell’importanza delle parole. “Oggi rubo una frase o meglio… un concetto che ho sentito dire qualche giorno fa. Le parole sono veramente magia e la magia è qualcosa di più vero di quanto si possa pensare”, ha esordito l’ex gieffina. Per questo, spiega, “le parole… se usate con cura e scelte con attenzione ci regalano immagini e verità”. Un concetto che ha raccolto l’approvazione di molti suoi follower, tra cui un ampio pubblico femminile che la segue con stima sin dai tempi di Tale e Quale Show, dove già lì aveva dimostrato di poter contare su un talento che ora potrebbe essere pronto ad esplodere, magari proprio unito all’importanza delle parole da lei tanto amate.





