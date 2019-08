Benedetta Mazza/ “Gf incredibile, mi ha cambiata, desidererei tornare nella casa”

Post introspettivo da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello, Benedetta Mazza. La 29enne di Parma ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esternare il proprio pensiero in merito alla sua precedente partecipazione al reality show per eccellenza. “Ultimamente mi trovo spesso a pensare al #gf”, inizia così il suo lungo post “perché è già passato un anno”. La Mazza ricorda come un anno fa di questi tempi riceveva la notizia della sua “convocazione” presso la casa più spoiata d’Italia “Annuso i ricordi – specifica – come si fa con L’ aria che si respira in autunno quando iniziano a cadere le prime foglie”. A Benedetta sembra così lontana l’esperienza al Grande Fratello, ma anche così vicina “È come una grotta con un eco”.

BENEDETTA MAZZA E IL PENSIERO SUL GF

La bellissima ragazza emiliana, ex modella e conduttrice televisiva, svela che a volte ripercorre alcuni aneddoti ed episodi con gli altri ex inquilini: “A volte – specifica – con alcuni ex inquilini, ricordiamo certe parentesi, piccoli dettagli… anche solo alcune battute che per noi erano tormentoni, ritornelli. La marmellata di fichi, il profumo dello shampoo per i capelli, i tuffi in piscina, la coperta che mi trascinavo per tutta la casa, le urla fuori dalle mura, le colazioni con le uova, i mille spuntini notturni, gli scherzi,le risate… rumorose e assordanti a tal punto da silenziare qualsiasi altra cosa. I giochi, le sorprese i freeze . Gli addii e gli abbracci. Le ansie e le canzoni. I segreti detti sotto voce che “tanto non ci sente nessuno”…”. La Mazza svela di come tutti gli inquilini siano cambiati durante quel lungo viaggio, una sorta di “macchina del tempo” che ha messo i vari partecipanti di fronte a chi realmente sono. Benedetta non nasconde di desiderare di voler tornare a gironzolare nelle stanze della casa “Un’ultima volta. Forse perché una piccola parte di me è rimasta intrappolata tra i puff del bagno durante l’ ennesima “fase creme””. Un’esperienza che ha segnato profondamente la giovane di Parma: “non è solo tv e nemmeno un gioco. È stato qualcosa di incredibile che si è intrappolato nel cuore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA