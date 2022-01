Benedetta Mazza: Omar Hassan gli altri ex/ Dal flirt con Stefano Sala a Thomas Santu

Benedetta Mazza, tutti gli ex della modella ed influencer: da Omar Hassan a Matteo Branciamore, da Daniel Pablo Osvaldo fino a Stefano Sala. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata legato a lungo a Omar Hassan, l’artista metà italiano e metà egiziano. Nato da madre italiana e padre egiziano, Omar prima di legarsi alla Mazza è stato per tre anni il compagni di Nina Zilli. Un amore importante che la coppia non ha mai tenuto nascosto al grande pubblico, visto che in diverse occasioni ha postato foto sui social. Omar Hassan è arrivato nella vita della bella Benedetta dopo il flirt con Stefano Sala, modello e concorrente con cui ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip 3.

Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia è nato del tenero tra Benedetta Mazza e Stefano Sala, anche se il modello era felicemente fidanzato con Dasha Dereviankina. Nonostante ciò tra Benedetta e Stefano la complicità è cresciuta di settimana in settimana spingendo il modello a lasciare la fidanzata per viversi la conoscenza con Benedetta.

Benedetta Mazza e Stefano Sala: single dopo il Grande Fratello Vip

La conoscenza tra Benedetta Mazza e Stefano Sala è naufragata poco dopo l’uscita di entrambi dalla casa del Grande Fratello Vip 3. Il modello non si è perso d’animo, anzi ha prontamente recuperato il rapporto con la ex fidanzata Dasha Dereviankina che ha sposato e da cui hai avuto un secondo figlio. Benedetta dal canto suo ha parlato così del rapporto con Stefano dalle pagine di Lei Settimanale: “non siamo amici, io sono una che tende a chiudere i rapporti. Non sono una che fa storie alla Uomini e Donne, vivo l’amore in modo riservato”.

Questi sono solo due degli ex di Benedetta Mazza che in passato è stata legata anche a Matteo Branciamore, l’attore conosciuto dal grande pubblico per aver lavorato alla serie cult de “I Cesaroni”. Tra gli ex anche l’ex calciatore Daniel Pablo Osvaldo e l’attore Thomas Santu, anche se i due non hanno mai confermato il loro flirt.



