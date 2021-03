Benedetta, Paolo e Giovanbattista, figli Ciro Ferrara/ Neo mamma, ex calciatore e…

Bendetta Paolo e Giovanbattista sono i tre figli di Ciro Ferrara e dell’ex moglie Paola Pallonetto (la coppia si è separata nel 2017 dopo vent’anni di matrimonio). La prima figlia è nata nel 1990, quando i genitori erano giovanissimi: “Ho avuto Benedetta quando avevo 23 anni, ero giovanissimo. Lavoravo molto e per questo non ho vissuto molto la loro infanzia. È stato un percorso fatto con tutto l’amore”, ha raccontato l’ex calciatore a Verissimo. Nel 2014 Benedetta si è laureata in Management dell’Informazione e Comunicazione Aziendale e poco dopo ha aperto una boutique di abbigliamento a Torino. Ad aprile 2020 è diventata mamma di Leone. “Volevo diventare mamma a 20 e ci sono riuscita… Volevo diventare Nonna a 50 e ci sono riuscita … Lui è LEONE ed io il 2020 lo amerò per sempre”, ha scritto nonna Paola su Instagram, pochi giorni dopo la nascita del nipotino.

CICELYS ZELIES MADRE NATURA CIAO DARWIN MESSALINE VS GIULIETTA/ "Esperienza stupenda"

Paolo e Giovanbattista: i figli di Ciro Ferrara

Il secondogenito Paolo, dopo un passato come difensore delle giovanili bianconere e della Primavera del Modena, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo: “Ho preferito tre lauree al calcio: la prima a Torino, in management e comunicazione aziendale, le altre due a Londra e Berlino. A papà lo dico sempre: prima o poi ci fermeranno per strada e ci diranno: lui è il babbo di Paolo Ferrara”, ha spiegato al Corriere della Sera. Ciro Ferrara ha un ottimo rapporto con il figlio Paolo: “C’è grande sintonia. Sta facendo un bel percorso lavorativo, sento che ha bisogno di un supporto”, ha raccontato Ferrara a Verissimo. L’ultimo di casa Ferrara è Giovanbattista, che si è diplomato nel 2020 come rivelato dalla madre Paola Pallonetto con un post su Instagram. “Il piccolo, invece, è il tremendo, ha 17 anni e mi prende in giro quando qualcuno scrive qualcosa di poco carino su di me”, ha detto Ciro Ferrara nel salotto di Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE:

Mika/ Dagli attacchi omofobi alla paura per la sorella PalomaRomina Power/ La morte della sorella Taryin Power e l'amore per Al Bano

© RIPRODUZIONE RISERVATA