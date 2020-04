Ciro Ferrara diventa nonno/ Foto, è nato Leone dalla figlia Benedetta

Pubblicità

Ciro Ferrara è diventato nonno! L’ex difensore e bandiera di Juventus e Napoli infatti ha oggi accolto il nipotino Leone, nato a Torino dalla figlia primogenita Benedetta (la famosa figlia del secondo scudetto) e Andrea. Il piccolino, che gode di ottima salute, come pure la mamma, pesa ben 3.6 kg: un bel fagotto dunque per Ciro Ferrara, nonno a 53 anni. A comunicarci poche ore fa la bellissima e lieta notizia è stato lo stesso ex capitano del Napoli, che attraverso il suo profilo Instagram ha postato una vecchia foto che lo ritrae in campo, con la maglia azzurra e in braccio una neonata, la figlia Benedetta, con la quale aveva festeggiato il secondo scudetto campano, esattamente 30 anni fa. Nella didascalia corredata Ciro Ferrara, orgogliosissimo, ha scritto: “30 anni fa mi accompagnavi in campo per festeggiare il secondo scudetto del Napoli, oggi mi hai reso nonno felicissimo”. E in aggiunta subito sotto: “Benvenuto Leone”, con gli hashtag #nonnociro, #scudetto, #passotiemechefa.

CIRO FERRARA E’ NONNO: 30 ANNI LA FESTA SCUDETTO COL NAPOLI

E’ dunque davvero lieta notizia quella della nascita del piccolo Leone, figlio di Benedetta, primogenita di Ciro Ferrara che dunque oggi, 29 aprile 2020 è diventato per la prima volta nonno. Che ovviamente in queste ore è sommerso dai messaggi di felicitazioni e congratulazioni. Non appena annunciata la bella notizia sui social, infatti molti, tra volti noti e semplici followers non hanno potuto non esprimere la propria gioia per questo evento. In primis lo hanno fatto i tifosi del Napoli, che proprio oggi festeggiano il 30simo anniversario della vittoria del secondo scudetto del club campano. Era infatti proprio il 29 aprile del 1990 che la squadra allenata da Bigon, trascinata da Diego Armando Maradona e che vide un giovanissimo Ciro Ferrara in difesa, metteva in bacheca il secondo titolo italiano, dopo appena tre anni dal primo trionfo in Serie A. Per Ferrara dunque questa particolare data è ora fonte di doppia gioia, sportiva, ma pure personale, con la nascita di Leone, suo primo nipotino.





