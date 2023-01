Benedetta Parodi “Domenica In? Non lo rifarei”/ “Errore condurlo con mia sorella…”

Benedetta Parodi non ha mai avuto problemi col successo della sorella Cristina. «Mi dava più fastidio nell’ambito locale, prima che diventasse famosa. Il suo successo era per me una fonte d’orgoglio», racconta a Verissimo. Invece, lavorare insieme non è andata bene. Il riferimento è all’esperienza alla conduzione di Domenica In, che non andò affatto bene per quanto riguarda gli ascolti. «Pensavo sarebbe stato più facile, invece secondo me due sorelle sullo stesso palcoscenico fanno un po’ fatica, forse perché si vogliono troppo bene. Una vuole dare più spazio all’altra forse, gli equilibri…», aggiunge Benedetta Parodi.

BENEDETTA PARODI E IL FLOP A DOMENICA IN

A proposito dell’esperienza a Domenica In con la sorella Cristina, Benedetta Parodi spiega a Verissimo perché secondo lei non è andata bene: «Abbiamo sempre funzionato quando una era conduttrice e l’altra ospite. Come conduttrici tutti e due era un po’ difficile. Non lo rifarei… Forse era anche il contesto, molto istituzionale, un programma molto complicato. Non è stata un’esperienza giusta per noi». Un peso ce l’ha anche il trasferimento a Roma: «La cosa che mi è pesata di più è che mi sono dovuta spostare a Roma e per me è stato un dolore allontanarmi dalla mia famiglia. Non vedevo l’ora di tornare a casa, poi li ho un po destabilizzati».

