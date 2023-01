Fabio Caressa, chi è il marito di Benedetta Parodi?/ Lui: “Era diversa dalle altre”

Fabio Caressa e l’inizio della storia d’amore con Benedetta Parodi

Fabio Caressa (classe 1967) è un giornalista, telecronista, conduttore e grande amante del calcio, diventato molto noto soprattutto dopo aver lavorato come telecronista per i mondiali del 2006 in cui l’Italia diventò campione del mondo. Fabio però è anche l’inseparabile marito di Benedetta Parodi. Fabio e Benedetta si amano da ben 25 anni e durante un’intervista a Verissimo lei aveva dichiarato: “Quando passi così tanti anni con una persona non puoi immaginare la tua vita senza”.

Fabio e Benedetta hanno interessi molto diversi, lei ama la cucina mentre lui si è innamorato del calcio prima di innamorarsi di lei, per questo i due ritagliano spesso spazi per stare da soli e dedicarsi alle loro passioni. I due si sono conosciuti quando lei era una stagista e lui un giornalista, poi il primo appuntamento al cinema per guardare “Romeo and Juliet” e a fine serata a casa a giocare ai videogiochi. nel 1999 i due si sposano e poi coronano il loro amore con l’arrivo di tre figli: Matilde (nata nel 2002), Eleonora (nata nel 2004) e Diego (nato nel 2009). Il segreto dei loro anni d’amore era stato accennato dalla stessa Benedetta che anni fa aveva detto: “Se tu ami trovi sempre il modo per risolvere il problema”.

Fabio e Benedetta, il segreto dei loro 25 anni insieme

La storia d’amore tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi è piena di ricordi divertenti, a raccontarne uno fu proprio Fabio a Verissimo: “Era la prima volta che andavo come ospite nella sua casa in campagna, mi alzo tardi la mattina perché sono un nottambulo, apro un occhio e c’era mio nipote con un accetta in mano, sembrava Shining”.

Fabio ha anche raccontato che per diventare il suo fidanzato ci ha messo del tempo perché a lei lui non piaceva subito: “Ho faticato come un ninja. Io invece ho capito subito che lei era una cosa diversa dalle altre, aveva un effetto diverso su di me”, La loro storia d’amore dura da tanti anni perché: quando nasce un problema ne parlano e lo affrontano subito, si ascoltano a vicenda, c’è tanta ironia all’interno della coppia e soprattutto entrambi rispettano gli spazi dell’altro, in più entrambi non sono eccessivamente gelosi. I due hanno anche avuto la fortuna di avere un buon rapporto con i suoceri. Sul web Fabio e Benedetta sono molto amati anche perché spesso regalano ai fan dei momenti divertenti e qualche rubrica di cucina di coppia dove spesso si prendono anche un po’ in giro.

