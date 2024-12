Il cuore di Benedetta Parodi e Fabio Caressa batte per i tre figli Matilde, Eleonora e Diego. La primogenita è nata nel 2002, un paio d’anni dopo è arrivata Eleonora e nel 2009, il primo figlio maschio Diego. Con Eleonora papà Fabio ha partecipato a Pechino Express lo scorso anno, regalando al pubblico momenti davvero spassosi, intensi ed emozionanti. Dei tre figli della coppia non si hanno moltissime informazioni, questo perché sono ancora molto giovani e probabilmente devono trovare una direzione nella loro vita.

Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi: il retroscena su primo incontro/ "Scattò allarme antincendio e poi.."

Papà Caressa e mamma Benedetta Parodi però hanno tantissime cose da dire su di loro. La prima è che i ragazzi non ne possono più di stare con mamma e papà perché “siamo dei genitori abbastanza ingombranti – dicono a Vanity Fair – Il nostro libro? Glielo risparmiamo tanto ci conoscono meglio di noi stessi”.

Chi è Benedetta Parodi/ Il salto nel buio prima del grande successo: "Mollai tutto e cambiò ogni cosa..."

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, il legame di ‘amicizia’ coi figli: “Siamo genitori amici ma…”

Nella suddetta, il telecronista e la conduttrice si racconta a cuore aperto, descrivendosi anche come genitori. “Noi siamo due persone molto presenti nella loro vita e siamo anche amici dei figli, ma mai nel modo sbagliato”, assicura Benedetta Parodi. “Perché il genitore deve essere una guida, anche se noi facciamo tante cose insieme, normale che debbano vivere la loro vita”, aggiunge Fabio Caressa.

Fosse per lui, vorrebbe che i figli non crescessero mai. Difficile ora come ora pensare ad un distacco che non è poi così lontano. “Si potrebbe prendere un casolare in cui vivere tutti insieme con le famiglie”, suggerisce il giornalista. Mamma Benedetta è di diverso avviso, consapevole che i figli debbano avere il proprio spazio. “Non è una cosa che gli auguro, è giusto che camminino con le loro gambe e che facciano tutto ciò che li rende felici”.

Bake Off Italia 2024, semifinale/ Diretta: Domenica eliminata. Liza, Giulia, Claudio e Federica finalisti