Benedetta Pilato ha un fidanzato? La riservata vita privata

Tra le stelle delle Olimpiadi di Parigi 2024 brilla anche quella di Benedetta Pilato, la giovanissima nuotatrice che ieri ha conquistato un posto per la finale olimpica nei 100 rana donne. 19 anni ma talento e grinta da vendere, la giovane promessa del nuoto ormai da anni vive una fase crescente della sua carriera, che l’ha già portata a vincere un oro mondiale a Budapest nel 2022 a soli 17 anni. Ora arriva per lei l’occasione delle Olimpiadi ma, oltre alla sua carriera e ai prossimi traguardi da raggiungere, che cosa sappiamo della sua vita privata?

Benedetta Pilato è generalmente poco propensa a parlare della sua sfera sentimentale, sia in forma pubblica attraverso interviste, sia sui social, dove condivide numerosi contenuti ma principalmente legati alla sua passione per il nuoto. Lo scorso inverno si vociferava che l’atleta avesse deciso di stravolgere la sua vita, trasferendosi da Taranto a Torino e cambiando allenatore, per un fidanzato: il nome coinvolto, nello specifico, era quello del giovane nuotatore Alessandro Miressi, torinese doc.

Benedetta Pilato e il gossip smentito su Alessandro Miressi: “Storia non vera…“

Tuttavia Benedetta Pilato non ha mai parlato di un fidanzato, né tantomeno si è mai sbilanciata circa la sua vita privata. Mettendo a tacere i rumors in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso febbraio, l’atleta aveva dichiarato che il suo trasferimento a Torino non era di certo dovuto a un fidanzato, nello specifico proprio Alessandro Miressi: “Io non mi sono mai sbilanciata perché pensavo fossero affari miei, ma questa storia non è vera, mi faceva strano che la gente lo desse per scontato senza conferme, io andavo a Torino per uno pseudo fidanzato, neanche uno ufficiale!“.

Benedetta Pilato ha inoltre ammesso di non voler affatto stravolgere la sua vita per un fidanzato: “Anche fosse stata vera la storia, non avrei mai cambiato tutta la mia vita, così, senza ragionarci, per un’altra persona. Non so se ci sia gente che lo fa, io di certo no, è stata una scelta non dico sofferta ma molto ragionata. E poi a un uomo non avrebbero mai fatto la stessa domanda, ne sono sicura“.