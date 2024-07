La diretta di Benedetta Pilato in finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 è prevista per questa sera – 21.25 – e può regalare alla nuotatrice la prima medaglia olimpica dopo una carriera già luminosa. Dopo aver conquistato l’oro ai Mondiali ed Europei, l’obiettivo è conquistare la scena anche in vasca a Parigi per regalare anche al tifo azzurro una nuova soddisfazione.

Dopo il successo di ieri di Nicolò Martinenghi per la categoria maschile, la diretta di Benedetta Pilato in finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 è un appuntamento e opportunità golosa per arricchire il medagliere azzurro nella competizione che già dopo i primi giorni vede gli azzurri dominare in diverse categorie. La nuotatrice può trasformare la commozione di ieri dopo la semifinale in voglia di superarsi e di certo il terzo tempo conquistato è un ottimo punto di partenza.

COME VEDERE LA DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 100 METRI RANA, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Tutti gli appuntamenti olimpici compresa la diretta di Benedetta Pilato in finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono disponibili in tv su Discovery, i canali Eurosport, Sky e Dazn. L’appuntamento in vasca a Parigi sarà visibile in chiaro anche su Rai Due e Rai Sport. Per la diretta streaming sarà possibile usufruire del servizio offerto alla piattaforma RaiPlay.

DIRETTA BENEDETTA PILATO FINALE 100 METRI RANA OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Come anticipato, alte sono le aspettative per la diretta di Benedetta Pilato in finale dei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 19enne è fiore all’occhiello della disciplina ma nella contesa sportiva che andrà in scena oggi – 29 luglio 2024 – alle ore 21.25 dovrà vedersela con altre nuotatrici decisamente ben quotate. Per la Cina spicca Tang Qianting; proprio quest’ultima negli ultimi istanti della semifinale è riuscita a superare la nostra azzurra che non, pur non brillando, ha comunque conquistato un posto per la finale dei 10 metri rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. A prescindere dai favori del pronostico, la diretta di Benedetta Pilato si appresta ad essere grande manifesto dello sport per valori in vasca ma soprattutto per il grande tifo che accompagnerà la giovane campionessa azzurra.