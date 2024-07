CHI È BENEDETTA PILATO? LA GRANDE SPERANZA DEL NUOTO

Chi è Benedetta Pilato? Presentiamo anche la nuotatrice tarantina, una delle grandi attese alle Olimpiadi 2024 Parigi nelle quali sarà impegnata innanzitutto nei 100 rana, e poi nella staffetta mista. Benedetta Pilato, chi è? Potremmo dire che la sua straordinaria ascesa ricalca un po’ quella che era stata l’irruzione sulla scena di Federica Pellegrini, e l’ha anche battuta due volte se così vogliamo dire: la prima come precocità nel partecipare a un Mondiale (14 anni e 6 mesi), la seconda nel vincere la prima medaglia importante in carriera, l’argento (come Federica alle Olimpiadi) proprio nella rassegna iridata di Gwangju, anno di grazia 2019.

Benedetta Pilato partecipa alle Olimpiadi 2024 Parigi e sarà la sua seconda volta nella rassegna a cinque cerchi: per lei si tratterà anche di cancellare una delusione, perché tre anni fa a Tokyo era in odore di medaglia ma era stata squalificata in semifinale. Ecco, chi è Benedetta Pilato ce lo dirà, o ce lo dirà nuovamente, il modo in cui la tarantina sarà in grado di superare questa difficoltà, nello stesso modo in cui ha saputo andare oltre un 2023 che l’aveva leggermente tolta dai radar, presentandosi al Settecolli di quest’anno stampando u 1’05’’44 che è stato nuovo record italiano, dopo il bronzo sui 50 ai Mondiali di Doha.

CHI È BENEDETTA PILATO? A PARIGI PER LA CONSACRAZIONE

Chi è Benedetta Pilato? Una nuotatrice che alle Olimpiadi 2024 Parigi cercherà la consacrazione: le gioie non le mancano di certo e anzi la Pilato ha già fatto incetta di titoli e medaglie, perché nel 2021 ha vinto l’oro europeo nei 50 rana e l’anno seguente si è ripetuta nei 100 ai Mondiali, curiosamente sempre a Budapest, città in cui nella stessa manifestazione iridata ha conquistato la medaglia d’argento. Stiamo parlando di un’atleta che è nata a gennaio 2005: alle Olimpiadi 2024 Parigi Benedetta Pilato si presenta con 19 anni di età, e sembra già una veterana per quanto è riuscita a fare in vasca (detto che le nuotatrici possono emergere presto e avere poi vita breve).

Nei 100 rana, Benedetta Pilato si confronterà con straordinarie avversarie tra cui un’altra campionessa di precocità come Ruta Meilutyte, che incantò le Olimpiadi di Londra ormai 12 anni fa; poi, per scoprire chi è Benedetta Pilato, possiamo anche dire che dopo la deludente scorsa stagione ha deciso di trasferirsi a Torino per allenarsi con Antonio Satta, scelta che sembra essersi rivelata vincente. Alle Olimpiadi 2024 Parigi certamente è una delle italiane che puntano la medaglia: la speranza è che ce la faccia, intanto vivremo con lei la gara dei 100 rana e poi scopriremo se anche nella staffetta mista potrà esserci qualche sogno di gloria per la tarantina.