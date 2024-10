Prosegue la storia d’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Dalla prima foto di coppia risalente all’estate 2021, la coppia di attori ha vissuto diversi alti e bassi, ma ora sono tornati nuovamente insieme. Tutto è nato quasi per caso sul set del film “L’ombra del giorno” diretti da Giuseppe Piccioni dove entrambi ricoprivano il ruolo dei protagonisti. In realtà il primissimo incontro tra i due attori risale all’ottobre 2024 nel film “La Scuola Cattolica”. Nel 2021 la prima foto di coppia, ma poco dopo Benedetta e Riccardo si lasciano. Non è dato sapere il motivo, ma entrambi si legano ad altre persone: lui viene paparazzato mano nella mano con la ex compagna Angharad Wood da cui ha avuto la figlia Emily, mentre Benedetta è stata legata al collega Pietro Castellitto.

A maggio 2023 il ritorno di fiamma tra i due che vengono paparazzati nella romantica Parigi durante la settimana della moda. Un grande amore tra i due attori con la Porcaroli consapevole di vivere un clichè: “due attori che si mettono insieme, ma siamo una bella coppia”.

Tra Benedetta Porcaroli e il fidanzato Riccardo Scamarcio la presenza di una figlia non è mai stata un problema. Anzi la compagna di Riccardo Scamarcio ha un bellissimo rapporto con Elena anche se ha precisato: “mi piacciono i bambini e ho un senso di maternità. Questo però non significa che sono incinta”. Pur essendo due attori molto famosi e richiesti, sia Riccardo che Benedetta sono molto discreti e riservati sulla loro vita privata e sentimentale. Proprio l’attrice di Baby dalle pagine de Il messaggero si è sbottonata di poco sulla sua vita amorosa rivelando: “se sono tornata con Riccardo Scamarcio? Oddio. Lasciamo perdere, dai… Tutto bene. L’amore è amore”.

Anche il compagno Riccardo Scamarcio non è da meno, anche se dalle pagine di Vanity Fair parlando del red carpet con Benedetta Porcaroli al Filming Italy di Los Angeles ha rivelato: ” ci hanno invitati e siamo andati. Ci conosciamo, abbiamo fatto un film insieme. E’ bravissima ed è anche una gran bella persona, siamo felici».