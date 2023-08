Benedetta Primavera, replica su Rai 1/ Anticipazioni e ospiti 12 agosto 2023: da Heather Parisi a Giallini

Benedetta Primavera, su Rai 1 torna in replica lo show di Loretta Goggi: gli ospiti

Rai Uno ripropone le puntate di Benedetta Primavera, lo show condotto da Loretta Goggi. Il programma è stato strutturato per mostrare al pubblico le tantissime abilità di Loretta Goggi. Nelle quattro puntate proposte si passa dal passato al presente grazie a personaggi, momenti indimenticabili che hanno segnato un’epoca. Preziosissimi gli archivi Rai da dove si prende spunto per far rivivere questi momenti.

La puntata di stasera, sabato 12 agosto, vedrà come ospiti: Heather Parisi, Chiara Francini, Marco Giallini, Claudio Amendola, Anna Tatangelo. La padrona di casa sarà chiamata a ‘duettare’ ed esibirsi al loro fianco e non mancheranno aneddoti e siparietti divertenti. La prima a salire sul palco sarà Heather Parisi, che in una lettera finta ricorderà l’eterna rivalità con Lorella Cuccarini. Con Marco Giallini ci saranno riflessioni ironiche sul politically correct mentre Claudio Amendola si parlerà della sua carriera cominciata da bambino sul set degli sceneggiati accanto al padre Ferruccio. Infine, con Chiara Francini, che è stata protagonista all’ultima Festival di Sanremo, si discuterà del Festival che Loretta Goggi ha condotto in passato come prima donna. Naturalmente non mancheranno le innumerevoli imitazioni di Loretta Goggi.

Loretta Goggi, quando venne presentato il programma, dichiarò: “Non si tratta di un programma celebrativo in cui verranno eseguite tutte le mie canzoni. Mi presenterò per quella che sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che continua a fare televisione e a scrivere. ‘Benedetta Primavera’ è un varietà che si adatta alla mia personalità attuale, senza costringermi a parlare solo del passato”. La cantante e conduttrice ha potuto contare in tutte e quattro le puntate sulla presenza al suo fianco di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che ritroveremo dunque anche nell’appuntamento in replica questa sera.

